Радан Кънев надви Йордан Иванов за лидер на ДСБ

Евродепутатът Радан Кънев е новият председател на Демократи за силна България – ДСБ. Той надви пловдивския депутат Йордан Иванов на Национално събрание на партията с 302 на 223 гласа, като трети остана Васко Василев от Варна. Събранието се проведе в София. Кънев поема щафетата от Атанас Атанасов, който ръководеше партията в последните 9 години.

ДСБ трябва да остане национално разпознатата партия на дясната икономическа политика, както и да запази твърдия си проверопейски път в подкрепа на либералната демокрация, заяви Кънев след избора си. Той добави, че е изненадан, като е очаквал повече хора да подкрепят пловдивчанина Йордан Иванов.

Именно Иванов ще бъде предложен за зам.-председател на партията от Радан Кънев, стана ясно още днес. Втори заместник ще бъде Людмила Илиева. Ръководни постове ще заемат други две популярни политически лица – Катя Панева ще стане ръководител на предизборния щаб, а Кристина Петкова ще води международните отношения на ДСБ. Радан Кънев предлага и за член на националното ръководство друго познато на пловдивчани име – Владислав Панев, който на последните избори бе кандидат-депутат именно от Пловдив.