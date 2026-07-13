Майки излизат на национален протест с искане за по-високо майчинство

Майки от различни градове в страната организират нова протестна акция с настояване държавата да увеличи обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството.

Демонстрацията е насрочена за вторник вечер пред Министерския съвет, като паралелни прояви ще се проведат и в Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Плевен, Шумен, Сливен, Ямбол, Добрич, Хасково, Карлово и други населени места.

Според организаторите сегашният размер на обезщетението вече не отговаря на реалните разходи за отглеждане на малко дете. Те посочват, че през последните години цените на храните, дрехите и останалите стоки от първа необходимост са нараснали значително, докато размерът на помощта не е бил актуализиран.

Едно от основните искания е обезщетението през втората година от майчинството да бъде обвързано с минималната работна заплата и да достигне 70% от нейния размер. Родителите припомнят, че в миналото сумата се е актуализирала заедно с минималното възнаграждение, но впоследствие тази практика е отпаднала.

Сред мотивите за протеста е и недостигът на места в детските ясли, който според родителите затруднява по-ранното връщане на работа. Те настояват държавата да осигури по-адекватна финансова подкрепа за семействата, докато децата навършат две години.

Организаторите съобщават, че вече са изпратили своите предложения до президента, министър-председателя и омбудсмана, но към момента не са получили официален отговор от институциите.