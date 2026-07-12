Ресторантът в Пловдив, който събра Япония и Италия на една маса

Какво общо могат да имат сушито и италианската паста? На пръв поглед – почти нищо. В Kyu Nove обаче тази необичайна среща се превръща в едно от най-интересните кулинарни преживявания в Пловдив.

Ресторантът съчетава японската прецизност с италианската страст към храната, създавайки меню, което изненадва още с първия прочит и впечатлява с първата хапка.

Сушито се отличава с прецизна изработка и деликатни вкусове, а италианските предложения доказват, че класиката винаги има място на масата. От емблематични рецепти като Spaghetti Puttanesca до авторски комбинации – всяко ястие носи уважение към традицията и желание за експеримент.

Но Kyu Nove не впечатлява само с храната. Елегантният интериор, впечатляващата винена стена и прохладният вътрешен двор под асмата превръщат всяко посещение в преживяване, което остава в съзнанието дълго след последната хапка.

И може би именно това е най-голямото постижение на Kyu Nove. Да докаже, че две кухни, разделени от хиляди километри, могат да се срещнат по най-естествения начин – на една маса.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: