Фискалният съвет постави под въпрос ранното пенсиониране в МВР

Нов дебат за пенсионните привилегии в сектор „Сигурност“ беше провокиран от позиция на Фискалния съвет, който постави под съмнение действащите правила за пенсиониране на служителите в МВР и останалите силови структури.

В публикация в социалните мрежи от институцията обръщат внимание, че близо 11 000 служители, които вече са придобили право на пенсия, продължават да работят. Според Фискалния съвет причината е сравнително ниската възраст за пенсиониране в системата, а една от възможните мерки е постепенното ѝ увеличаване.

Темата идва на фона на обсъжданията около държавния бюджет и нарастващите разходи за персонал в публичния сектор. Въпреки разговорите за оптимизиране на администрацията, към момента не се предвиждат сериозни промени за служителите в сектор „Сигурност“.

По действащите правила през тази година полицаи, военни и други категории служители могат да се пенсионират на 54 години и 6 месеца, ако имат необходимия осигурителен стаж. За останалите работещи в страната изискванията са значително по-високи – както по отношение на възрастта, така и на трудовия стаж.

Според данни, цитирани от народния представител Мартин Димитров, над 75 000 души в държавния сектор едновременно получават пенсия и заплата. От тях повече от 7000 са служители в силовите ведомства. По думите му този въпрос не бива да остава извън обсъжданията за ограничаване на бюджетните разходи.

През последните месеци бяха обсъждани и промени в режима за пенсиониране на служителите от първа категория труд. Част от текстовете, включени първоначално в проектобюджета на държавното обществено осигуряване, впоследствие отпаднаха и не намериха място в окончателните предложения.

Така засега пенсионният режим в сектор „Сигурност“ остава без промени, въпреки че темата все по-често се поставя в контекста на необходимостта от реформи и по-ефективно управление на публичните финанси.