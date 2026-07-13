„Ненормален“ гостува във фестивала „Включи квартала – театър в парка“ на 13 юли

На 13 юли 2026 г. (понеделник) от 20:30 часа в парк „Райчо Кирков“ („Студенец“) в район „Южен“, до детска градина „Зорница“, пловдивчани и гостите на града ще могат да гледат спектакъла „Ненормален“ с вход свободен.

Събитието е част от осмото издание на фестивала „Включи квартала – театър в парка“, който за поредна година извежда театралното изкуство извън традиционните сцени и го пренася сред зелените пространства на пловдивските квартали.

„Ненормален“ е моноспектакъл на Методи Вълчев, изграден като компилация от седем откъса от емблематичните пиеси „С глава срещу стената“ и „Секс, наркотици и рок енд рол“ на Ерик Богосян. Постановката отвежда зрителите на провокативно и емоционално пътешествие из лабиринтите на човешката психика, представяйки поредица от ярки и запомнящи се образи.

Всички представления във фестивала са с вход свободен.