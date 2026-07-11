Защо любителите на стекове отиват чак до Коматево

Добрият стек започва много преди да стигне до скарата. Понякога започва с търпение. Много търпение.

Именно върху тази философия е изграден ресторант „Касапи“ в пловдивския квартал Коматево – място, което за кратко време се превърна в една от най-разпознаваемите месни дестинации в града.

Тук всичко се върти около качественото месо. Продуктите отлежават на сухо в специализирана камера – най-голямата от този тип в България. Именно този процес придава на стековете по-богат вкус, по-крехка текстура и характер, който трудно може да бъде постигнат по друг начин.

Но „Касапи“ не разчита само на модерните техники. В кухнята оживяват и рецепти от старите тефтери – пръжки с праз, сарми със сланина, пържени червени чушки и други сезонни предложения, които връщат вкуса на домашната българска кухня в съвременен прочит.

Телешкото е сред най-търсените предложения, а свинското отдавна има своите верни почитатели. Всяко ястие показва, че традицията и модерната гастрономия могат да вървят ръка за ръка.

И когато към всичко това добавите впечатляващ интериор с внимание към всеки детайл, лесно разбирате защо толкова хора стигат до Коматево не просто за вечеря, а за едно истинско месно преживяване.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: