България е най-евтината туристическа дестинация в ЕС

България продължава да бъде най-достъпната страна за туристите в Европейския съюз. Това показват последните сравнителни данни за ценовите равнища в държавите членки, според които разходите за настаняване, хранене и ежедневни покупки у нас остават значително под средноевропейските.

По изчисленията на Евростат общото ценово равнище в България е с около 37% по-ниско от средното за ЕС. Така страната запазва лидерската си позиция по достъпност сред всички държави в Общността. Единствено Турция предлага по-ниски цени сред популярните туристически дестинации, но тя не е член на Европейския съюз.

Най-сериозното предимство на България е в сектора на туризма. Разходите за хотели и ресторанти са почти наполовина по-ниски от средните за ЕС, което поставя страната пред традиционни конкуренти като Гърция, Хърватия, Испания, Португалия и Италия.

Сравнението показва, че ако турист похарчи средно 100 евро за настаняване и хранене в рамките на Европейския съюз, в България подобни услуги биха стрували приблизително 52 евро. В Южна Европа цените остават осезаемо по-високи, а във Франция и Италия разходите надхвърлят средните за ЕС.

Страната ни остава конкурентна и при хранителните продукти. Цените на храните и безалкохолните напитки са под средноевропейските нива, а алкохолните напитки и тютюневите изделия също са сред най-евтините в Европейския съюз.

Данните показват, че въпреки постепенното поскъпване през последните години, България продължава да предлага едно от най-добрите съотношения между цена и качество за туристите. Именно сравнително ниските разходи за нощувки, заведения и ежедневни покупки остават сред основните фактори, които правят страната привлекателна както за чуждестранни посетители, така и за пътуващи с по-ограничен бюджет.

Изследването е базирано на сравнение на цените на над 2000 стоки и услуги в европейските държави. То отразява средните национални нива и не отчита разликите между отделните туристически райони и курорти.