69 новозаразени с ковид в Пловдивско

801 са новите случаи на Covid-19 за изминалото денонощие в България. Направени са общо 5344 теста, като положителни са 15% от тях. Това сочат данните от Единният информационен портал за периода.

В Пловдивска област новорегистираните са 69.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград – 31; Бургас – 31; Варна – 37; Велико Търново – 13; Видин – 10; Враца – 21; Габрово – 9; Добрич – 10; Кърджали – 3; Кюстендил – 8; Ловеч – 21; Монтана – 19; Пазарджик – 15; Перник – 35; Плевен – 20; Пловдив – 69; Разград – 5; Русе – 22; Силистра – 13; Сливен – 31; Смолян – 3; София област – 32; София град – 252; Стара Загора – 35; Търговище – 5; Хасково – 22; Шумен – 17; Ямбол – 12 души.

Излекуваните са 563. В болници са постъпили 88 души, а починалите с вируса са четирима за ден.

В същото време са поставени 1465 дози ваксини.