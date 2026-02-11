КриминалеНовини

Баща бе задържан заради агресия в училище в Брезово

Униформени от полицейския участък в Брезово предприеха незабавни действия във връзка с постъпил сигнал за възникнала конфликтна ситуация в двора на местна гимназия. Инцидентът се е случил вчера в 11ч.

При проверката е изяснено, че в междучасието двама ученици се спречкали помежду си и единият извикал своя баща по телефона. Родителят пристигнал афектиран и решил да се саморазправя със съученика на сина си, удряйки му шамар.

Спрямо 33-годишния мъж е взета полицейска мярка за задържане за срок от едно денонощие. След доклад на дежурен прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, по случая в РУ-Раковски е образувано бързо производство.

