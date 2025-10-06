Кой има имен ден на 6 октомври?

Днес, 6 октомври, Православната църква почита Свети апостол Тома — един от дванадесетте апостоли на Иисус Христос. Празникът е известен и като Томинден, а в България на тази дата се отбелязва Денят на архитектите, строителите и зидарите, тъй като свети Тома по професия е бил строител.

Кой е Свети апостол Тома?

Свети апостол Тома е един от най-близките ученици на Христос. Наричали го Близнака — името Тома на арамейски означава именно „близнак“. Според една от версиите той бил наречен така, защото много приличал на Иисус.

В евангелските истории свети Тома присъства с прочутия разказ за „Уверението Томово“ — когато, след Възкресението Христово, той отказал да повярва на останалите апостоли, докато сам не видял и не докоснал раните от гвоздеите и копието в тялото на Спасителя. Оттогава изразът „Тома неверни“ станал нарицателен за човек, който се съмнява, докато не се увери сам в истината.

След Възнесението на Христос, свети апостол Тома проповядвал в далечни земи и приел мъченическа смърт в град Мелипура, където бил набит на пет кола. По-късно мощите му били пренесени в Месопотамия, а на гроба му започнали да се случват чудеса.

Имен ден

На 6 октомври имен ден празнуват всички, които носят името Тома и неговите производни:

Том, Томас, Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая.