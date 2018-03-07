Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 163 коментари
Guide To Workers’ Compensation Louisiana Asbestos: The Intermediate Guide In Workers’ Compensation Louisiana
Asbestos Workers’ Compensation Louisiana Asbestos (https://git.fletch.su/)
Guide To Quality Patio Doors: The Intermediate Guide To Quality Patio Doors quality patio Doors
See What Mitsubishi Lancer Key Replacement Tricks The Celebs Are Utilizing Mitsubishi Lancer Key
You’ll Be Unable To Guess Cheapest Fridge Uk’s Tricks
Cheapest Fridge Uk
5 Killer Quora Answers To UPVC Window Companies upvc window companies
What’s The Fuss About Twin Stroller? Twin Stroller From Birth
10 Things That Your Family Teach You About Replacement Smart Car Key Replacement Smart Car Key
What’s The Job Market For Low Fee Crypto Exchange Professionals?
Low Fee Crypto Exchange – gm6699.com,
The Reasons You’ll Want To Learn More About Treadmill Machine treadmill compact
5 Killer Quora Answers To Louisiana Asbestos Disease Attorney Louisiana Asbestos Disease Attorney