УМБАЛ „Свети Георги“ организира прегледи за когнитивни нарушения и болест на Алцхаймер

Безплатни профилактични прегледи на пациенти със съмнение за леки когнитивни нарушения и ранна болест на Алцхаймер ще провежда Клиниката по нервни болести в УМБАЛ „Свети Георги“. Те ще се осъществяват през юли и август, в диапазона от 11.00 до 13.00 ч. всеки делничен ден в рамките на кампанията „Здраве за всички“, насочена към достъпна специализирана помощ, профилактика и превенция на заболяванията.

Засегнатите от леко когнитивно нарушение обикновено са хора над 55-годишна възраст, при които има промени в паметта, вниманието или мисленето, забелязани от пациента или негов близък. Те могат да забравят скорошни разговори, уговорки или местоположението на предмети, но след подсказване често се ориентират. Възможно е да повтарят въпроси или да имат по-голяма нужда от напомняне. Изпитват затруднения в планирането, организирането, смятането или намирането на думи. Въпреки това са запазили самостоятелността си – хранят се, обличат се, поддържат лична хигиена, ориентират се в позната среда и приемат лекарствата си самостоятелно или с леко напомняне. Пациенти с подобни симптоми са подходящи за профилактични прегледи.

Подходящи за предварително насочване са и пациенти над 60-годишна възраст с вече поставена диагноза „болест на Алцхаймер“ или със сериозно съмнение за заболяването. Наблюдава се постепенно влошаване на паметта и мисленето, като пациентът забравя скорошни събития и инструкции и често повтаря въпроси. Възможни са затруднения при приема на лекарства, управлението на финанси и организирането на ежедневните дейности. Възможна е и дезориентация за дата, час и място. Пациентът се нуждае от помощ или напомняне от близък човек и може да съдейства за изследване, ако заболяването не е в напреднал стадий.

Изключват се пациенти с невъзможност за общуване, тежка дезориентация, възбуда или пълна зависимост от чужда грижа, както и хора с тежки психични разстройства или с когнитивен спад, дължащ се на друго неврологично заболяване.

Прегледите ще се провеждат през юли и август в Клиниката по нервни болести на адрес: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66, ет. 5, източно крило, всеки делничен ден от 11.00 до 13.00 ч., след предварително записване на тел. 0888 900 842 и 0888 900 832 (в работни дни от 08.00 до 16.00 ч.).