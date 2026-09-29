Детски празник събира малчуганите в парк „Рибница“

Район „Северен“ организира „Сцена за таланти: Северен“ – детски празник, който ще превърне парк „Рибница“ в пространство за изява, знания, творчество и нови идеи. Събитието ще се проведе на 29 септември (вторник), от 15:30 до 19:00 ч., а входът е свободен. То е за всички деца, които искат да се включат в заниманията, да покажат своите умения и да открият нови интереси. Програмата събира различни направления – изкуство, чужди езици, дигитални технологии и творчество с екологична насоченост.

Акценти в програмата:

Галерия на открито

Изложба на живописни и приложни творби, създадени от деца, участващи в дейностите по проекта.

Творческо състезание „Парче от бъдещето“

Един от акцентите на празника, свързан с Академията по визуално творчество. Деца на възраст 9–12 години ще създават на живо свои творби върху платна чрез живопис, колаж и смесени техники, представяйки своята визия за света на утрешния ден. Творбите ще бъдат оценени от жури, а отличените участници ще получат награди.

Еко ревю

Представяне на авторски детски модели и аксесоари, изработени от текстил и рециклируеми материали.

Игри, състезания и викторини по английски език

Интерактивни занимания с възможност за включване на децата на място.

Дигитална зона

Представяне на визуални и мултимедийни проекти, разработени от участниците в дейностите по дигитално творчество.

Информационен щанд за родители

Родителите ще могат да научат повече за направленията и възможностите за безплатно участие на децата в дейностите по „Център за таланти“, както и за предстоящите занимания.

Събитието се осъществява по проект BG05SFPR001-2.003-0086-C01 „Център за таланти – подкрепа за деца и ученици в район Северен“, финансиран по Програма „Образование“ 2021–2027, със съфинансиране от Европейския съюз.