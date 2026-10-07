Клиниката по онкология в УМБАЛ „Свети Георги“ с безплатни прегледи

Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Свети Георги“ започва безплатни консултативни прегледи за пациенти с онкологични заболявания. Прегледите са част от кампанията на лечебното заведение „Здраве за всички“.

Желателно е пациентите да носят медицинската документация, свързана със заболяването им, както и резултати от извършени до момента изследвания.

Клиниката разполага със съвременни възможности за диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти със солидни тумори. Специализираното лечебно звено отговаря на изискванията за III ниво на компетентност. В него се прилагат утвърдени съвременни методи за системна антитуморна терапия, включително химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия и хормонотерапия.

Специалистите от Клиниката по медицинска онкология участват в Общоболничния онкологичен комитет, който извършва консултативна дейност за звената на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, както и за други многопрофилни болници в областта.

Специализираното лечебно звено е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Прегледите ще се провеждат ежеседмично – всеки четвъртък, в периода от 8 октомври 2026 г. до април 2027 г., от 12:00 до 14:00 часа в приемния кабинет на Клиниката по медицинска онкология в База 1 на УМБАЛ „Свети Георги“, бул. „Васил Априлов“ № 15А. Необходимо е предварително записване на телефон: 032/602 040.