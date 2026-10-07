Министерският съвет обсъжда доклада за националната сигурност

В дневния ред са още Националният план за противодействие на тероризма и допълнителни трансфери към общините

Министерският съвет ще обсъди днес Годишния доклад за състоянието на националната сигурност за 2025 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Сред основните точки в дневния ред е и Националният план за противодействие на тероризма. Кабинетът ще разгледа и предложение до Народното събрание за приемане на актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси.

Правителството предстои да обсъди и проект на постановление за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2026 г.

Промени във висшето образование

В дневния ред е включен и проект за изменение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища.

Министрите ще разгледат също проект на решение за одобряване на бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ за 2026 г.

Консулство в Уелс

Кабинетът ще обсъди и откриването на консулство на България в британския град Суонзи. Предвижда се консулският му окръг да обхваща територията на Уелс, както и да бъде назначен почетен консул.

Сред международните теми е и позицията на България за предстоящото заседание на Еврогрупата и Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург.

В програмата на заседанието са включени още проект на закон за изменение на Валутния закон, както и промени в Закона за правната помощ и Закона за лова и опазване на дивеча.