Три световни танцови спектакъла закриват One Dance Festival в Пловдив

Три разнолики танцови спектакъла, вдъхновени от цветните празненства в Буенос Айрес и революцията като радост, от технологиите като криво огледало и от историята ще видим в последния дълъг уикенд на издание №18 на One Dance Festival в Пловдив. По същото време, между четвъртък и събота, приключва и програмата с безплатни спектакли и танцови уроци One Dance City, която се провежда с подкрепата на Община Пловдив.

След като представи премиерни творби от Белгия и България, One Dance Festival продължава в Дом на културата “Борис Христов”, където ще изиграят и трите представления в заключителния му дълъг уикенд.

На 5 юни от 19:30 ч. ще видим „Неустоима революция“ на Айелен Паролин – експлозия от енергия, която превръща протеста в творчески акт. Копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, творбата с 12 танцьори ще оцвети Пловдив с карнавалния дух на Буенос Айрес и уличните празненства, известни в цял свят. На сцената се сливат рояк от тела, ярки светлини, нестандартни костюми, парадна музика и чувствени нотки, а комбинацията въплъщава идеята за „активизма на удоволствието“.

Паролин създава движения от привидно несъвместими полета – жестове, поп култура, традиционни празненства, аматьорски видеа и танцови феномени. Тази революция не идва с мрак и бури, а с танцова стъпка.

„Черпейки вдъхновение от своите аржентински корени и карнавалната вселена, Айелен Паролин потапя дванадесет изпълнители в изобилен вихър от движения и звуци, който е едновременно празник, шествие и нежна форма на бунт,”, пише Didier Beclard. Билети ще намерите тук.

На 6 юни гръцкият хореограф Хара Коцали представя „Това е краят на забавната фаза“ – критичен поглед към структурите на властта и свободата. Три жени преминават през танцов маратон на границата между емоционалното и физическото изтощение, докато историята се разгръща като поредица от хаотични завои, кризи и революции. Спектакълът преплита движения, звук, поезия и исторически препратки – от ритуални танци и демонстрации до аеробика, паради и поп култура, от Триша Браун до Бионсе.

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Коцали изгражда свят, в който удоволствието, пропагандата и съпротивата съществуват едновременно, а историята не изглежда линейна, а фрагментирана и постоянно променяща се.

“Това е горчив и саркастичен коментар за плиткостта на западното общество и капитализма. Тежката скръб на днешния човек по настоящето без бъдеще се превръща в бурна хореография на три танцьорки, исторически паметник на дистопията, която ни подминава”, пише гръцкият критик Стела Чарами. Билети ще намерите тук.

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=GitTDeddeJ8

На 7 юни фестивалът закрива своята програма със световната предпремиера на солото „POV / Гледна точка“ на Нурия Гиу Сагара от Испания. Тя провокира представите за идентичност и показност, като преосмисля културата на „видимостта“ в дигиталната ера, тъй като онлайн се показва едно, а се прикрива друго в реалния живот. Заставайки сама на сцената, тя играе с образа на женската истерия и промените й през годините, за да достигне до съвременното дигитално общество, което ни подтиква да измисляме свои образи онлайн, за да се харесаме на другите.

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“POV извежда на преден план всекидневни преживявания и потиснати емоции (гняв, разочарование, тъга, тревога…), като поставя на сцена микродрами, които надхвърлят личното, за да разкрият по-широки социокултурни структури“, пише TNT. Билети ще намерите тук.

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=v9Jh2u4YVic

Сцена на открито One Dance City – танц за всички

Още два безплатни танцови спектакъла ви очакват в Пловдив тази седмица от програвата One Dance City.

На 4 юни, четвъртък, на открита сцена пред сградата на Община Пловдив от 19:00 часа Айелен Паролин ще представи спектакъла „Irresistible Party“. Веднага след това, около 19:30, започва и танцовият урок с танцьори от нейната компания.

Photo: Stanislav Dobak

На 6 юни до Часовника на Централна поща в 21:30 ч. започва спектакълът “RIDGES” на Ермира Горо. Тя черпи вдъхновение от традиционните танци, ритми и атмосфера на Албания, Хърватия и Северна Македония. Резки стъпки, кръгови и линейни траектории, неравномерен ритъм – традиция, идентичност и памет се пресичат на площада. Танц, оформен от регионалното наследство и преосмислен в нещо ново – живо и съвременно.

RIDGES_photo by Dragan Perkovski Dance Fest Skopje

One Dance City ви кани да танцуваме заедно. Програмата се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026.

One Dance Festival се реализира с подкрепата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, Министерството на културата, Община Пловдив, Национален фонд “Култура”, Федерация Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, Фондация “Лъчезар Цоцорков”, Teatroskop, Catalan Dance и Onassis Stegi.

Следете всичко актуално от One Dance Festival ‘18 на:

https://onedance-festival.com

Както и в официалните канали:

https://www.facebook.com/onedance.fstvl?locale=bg_BG

https://www.instagram.com/onedance.festival