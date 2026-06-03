Петима души са арестувани при разбиване на схема за източване на Здравната каса и НОИ чрез фалшиви направления за рехабилитация и възстановителни процедури в санаториуми. Това съобщиха на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура и ОД на МВР-Пловдив. Сред обвиняемите по досъдебното производство за ощетяване държавата в особено големи размери са две медицински лица – рехабилитатор и ортопед.

Разследването е започнало в началото на 2026 година след получаване на информация за съмнителната дейност на групата.

Данни за схемата изнесоха Ваня Христева, окръжен прокурор, Димитър Пехливанов, зам.-окръжен прокурор, ст. комисар Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив и комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“. Касае се за организирана престъпна група, ръководена от 32-годишен мъж с медицинско образование, собственик на три частни медицински центъра за рехабилитация – два в Пловдив и един в Асеновград.

В групата освен медиците са участвали техни близки, които са набирали пациенти през вайбър. В приложението те оперирали в две групи, в които са се обменяли информациите и личните данни. Имената на групите са „Клинична пътека“ и „Санаториум“.

Досега за засечени три различни направления за източване на Здравна каса и НОИ. В едната на вербуваните са давани направления за едноседмичцни рехабилитации в центровете на двигателя на аферата, които фактически не са посещавали. Но след изтичането на фиктивното направление от центъра им е издавано друго – за санаториум, където да отидат на почивка с процедури, от тоето те са се възползвали. Това е и второто направление от схемата. В третото са били издавани фалшиви болнични на хора в отпуск. Разследването сочи, че някои пациенти са плащали по около 100 лева за издаването на фалшив болничен, като част от сумата оставала за лекаря.

От началото на годината до края на март по схемата са издадени 4 хиляди направления. Щетите само от направленията за рехабилитационните центрове са около 500 хиляди евро. Тези от санаториумите все още не са изчислени. Първите са източени от Здравната каса, а вторите са от бюджета на НОИ.

В рамките на разследването за 24 часа е бил задържан и директорът на санаториума в смолянското село Баните, където са правени претърсвания и изземания. Той вече е освободен. От прокуратурата съобщават, че там също са открити нередности, без да уточняват подробности.

Наблюдаващият прокурор неколкократно подчерта, че пациентите нямало как да бъдат подведени под отговорност.

До момента са разпитани 35 свидетели, а разследването продължава.