Правителството обсъжда промени в ръководството на НОИ

Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт ще бъдат сред основните точки в дневния ред на днешното заседание на Министерския съвет.

Министрите ще разгледат проект за решение, свързан с обновяване на ръководния орган на НОИ, както и предложения за определяне на председатели на две ключови структури – Националната комисия за борба с трафика на хора и Съвета за икономически анализи.

На заседанието ще бъдат обсъдени и изменения в Устройствения правилник на областните администрации. Очаква се те да засегнат организацията и функционирането на регионалните структури на изпълнителната власт.

В програмата на кабинета е включено още решение за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата в капитала на няколко стратегически дружества – „Информационно обслужване“ АД, „София Тех Парк“ АД и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД.

Заседанието на Министерския съвет започва в 10:00 часа. Решенията по обсъжданите точки се очаква да бъдат обявени след приключването му.