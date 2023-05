Водещият български лейбъл за електронна музика, Urge To Dance, продължава да изненадва почитателите на електронната музика в Пловдив и в България с пореден впечатляващ гост. Легендарнията испански DJ и продуцент, Алекс Медина ще гостува на 19-ти май в петък в клуб Код за своят дебют в България.

Базиран на Канарските острови, Алекс Медина е ключова фигура в испанската електронна музика от близо три десетилетия. С необикновената си способност да води танцьорите в завладяващо музикално пътешествие, неговите DJ сетове и живи представления съчетават разнообразни стилове като хаус, техно, инди, афро и още, създавайки свой характерен звук, който е и завладяващ, и енергичен.

С впечатляваща световна история на турнета, Алекс е свирил в култови заведения като Watergate (Берлин), Tulum и Bar Americas (Мексико), Soho Garden (Дубай), Macarena (Барселона), и безброй международни фестивали като Labyrinth Open Air (Великобритания), Paradise City (Белгия) и други. Музиката му, издадена на известни лейбъли като Innervisions, Diynamic Music, TAU, Watergate и българския Urge To Dance, получава последователна подкрепа от гиганти в индустрията като Laurent Garnier, Solomun, Dixon, Âme, Pete Tong, John Digweed и Richie Hawtin, а ремиксът му на Jably – Last Child On Earth (Alex Medina Remix) (б.а. издаден за Urge To Dance) бе сред хитовете на миналата година.Както винаги подгряването за вечерта ще бъде осигурено от създаделите на Urge To Dance: Krembo & Peril ,a към тях ще се присъедини и немския талант Felix от Cap Entertainment.

Подгответе се за незабравима нощ, когато Алекс Медина прави своя дебют в България на сцената на клуб Код!