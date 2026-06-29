Фестивал събра поколенията в парк „Каменица“

Парк „Каменица“ в район „Източен“ се превърна в сцена на музиката, творчеството и споделените емоции на 27 юни. Фестивалът „Изкуство без граници и възраст“ постави началото на инициативата под мотото „Моето място, моето творчество“ – идея, която обединява хората около техните квартали, спомените, приятелствата и желанието за активен обществен и културен живот.

Проект „60+“ се реализира от Национално сдружение за единство и партньорство с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2026 година.

Първото издание показа, че парковете могат да бъдат не просто място за разходка, а пространство за срещи, творчество и споделени емоции между поколенията. Деца, младежи, възрастни хора и хора с увреждания се събраха на една сцена и доказаха, че изкуството е най-красивият мост между хората.

Кметът на район „Източен“ Емил Русинов приветства участниците и многобройните гости, като изрази своята подкрепа към инициативи, които насърчават активния начин на живот, съхраняват българските традиции и създават възможности хора от различни поколения да се срещат чрез културата и изкуството.

Паркът беше изпълнен с музика, танци, поезия, изобразително изкуство, спорт и много усмивки. На сцената се изявиха Пенсионерски клуб „Източен“, Пенсионерски клуб „Надежда“ – район „Северен“, Балетна школа „ГрандПа“ и ОДК – Пловдив, талантливите деца от Детска градина „Детелина“, Детска вокална група „Пеещите котенца“, младата народна певица Татяна Коройчева, както и други талантливи изпълнители.

В програмата се включиха и представители на различни организации и творчески общности. Мариела Конова представи Пенсионерски клуб „Коматево“ със свое авторско стихотворение, посветено на квартала и хората, които пазят духа му жив. От Съюза на слепите участие взеха обичаният семеен дует „Настроение“ – Кирил и Димка Дамянови, както и поетът Стойчо Стойчев, който развълнува публиката със своето творчество. Веска Минкова представи художественото творчество на Съюза на инвалидите в Пловдив чрез изложба от свои картини, които привлякоха вниманието на десетки посетители.

Един от най-вълнуващите моменти беше играта „Баба и внуче“, която събра на сцената деца и възрастни. Чрез народни поговорки, забавни предизвикателства и общи танци участниците показаха, че между поколенията няма граници, когато има уважение, обич и желание да бъдат заедно. Смехът, аплодисментите и искрените емоции превърнаха играта в един от символите на фестивала.

Истинско пътешествие назад във времето предложи изложбата „Снимки от старите ленти“, която се радваше на огромен интерес. Най-ценният експонат беше фотография от 1921 година, запазила спомен отпреди повече от век. До нея бяха подредени десетки семейни снимки, сватбени фотографии, абитуриентски портрети и ценни архивни документи, сред които и брачно свидетелство от 1941 година. Много посетители откриваха свои близки, разказваха семейни истории и си припомняха живота в стария Пловдив.

Гостите разгледаха и изложбата с картини на Веска Минкова, а демонстрацията по пилатес с Марио Посталов и неговия екип, водена от инструктор Злати, накара десетки хора да се включат в общото раздвижване. Най- активни бяха участниците от пенсионерски клуб „Западен“, както и 96 годишния дядо Костадин, който беше най-възрастния участник на фестивала. Така събитието показа, че активният начин на живот, здравето и доброто настроение също са част от културата на общуване.

Водещ на фестивалната програма беше Ели Шопова – ръководител на проект „60+“, която вече четвърта поредна година работи за развитието на инициативи, насърчаващи активния живот, културното участие и социалното включване на хората в пенсионна възраст и хората с увреждания.

В своето обръщение Ели Шопова сподели: „Мотото „Моето място, моят квартал“ не е случайно. Искаме хората отново да се срещат в парковете, да се познават, да творят заедно и да се гордеят с мястото, където живеят. Проект „60+“ не е просто поредица от събития – той създава общност. Днес видяхме как деца, родители, баби и дядовци се радват заедно, а това е най-големият успех за нас.“

В края на фестивала организаторите благодариха на Община Пловдив за подкрепата, на кмета на район „Източен“ Емил Русинов и екипа на районната администрация за съдействието при организацията на събитието, на всички участници, ръководители и партньори, на доброволците от Доброволно формирование 112, които неизменно подкрепят инициативите на проекта, на оператора Васил Бункин, който запечата най-красивите моменти от празника.

Организаторите отправиха покана към всички пловдивчани за следващата среща на фестивала „Изкуство без граници и възраст“, която ще се проведе на 4 юли от 10:30 часа в парк „Ружа“, район „Западен“, където инициативата „Моето място, моят квартал“ ще продължи да обединява хората чрез изкуството, традициите и доброто.