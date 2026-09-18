Пет автобуса с променен маршрут заради ремонт на водопровод в Прослав

Изпълнението на авариен ремонт на водопровод на ул. „Борис Петров“ №16 в кв. „Прослав“ на20.09.2026 г., неделя, за времето от 9:30 ч. до 17 ч., налага временна промяна в маршрутите на автобусни линии №6, 15, 24, 66 и 222, както следва:

Линии №24 и 222

Посока към кв. „Прослав“ – спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. „Христо Ясенов“, обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. „Вегетарианска“, направо по ул. „Христо Ясенов“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка № 147 – срещу ОДЗ „Боряна“ – последна.

В обратна посока – спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“ и по установения маршрут за съответната автобусна линия.

Линии №6, 15 и 66

Посока към кв. „Прослав“ – спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. „Христо Ясенов“ обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. „Вегетарианска“, спирка № 1025 – „Христо Ясенов“ – последен.