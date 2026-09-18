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Пет автобуса с променен маршрут заради ремонт на водопровод в Прослав

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:56ч, петък, 18 септември, 2026
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Изпълнението на авариен ремонт на водопровод на ул. „Борис Петров“  №16  в кв. „Прослав“  на20.09.2026 г., неделя, за времето от 9:30 ч. до 17 ч., налага временна промяна в маршрутите на автобусни линии №6, 15, 24, 66 и 222, както следва:

Линии №24  и 222

Посока към кв. „Прослав“ – спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. „Христо Ясенов“, обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. „Вегетарианска“, направо по ул. „Христо Ясенов“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка № 147 – срещу ОДЗ „Боряна“ – последна.

В обратна посока – спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“ и по установения маршрут за съответната автобусна линия.

Линии №6, 15  и 66

Посока към кв. „Прослав“ – спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. „Христо Ясенов“ обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. „Вегетарианска“, спирка  № 1025 – „Христо Ясенов“ – последен.

В обратна посока – спирка №1025 – „Христо Ясенов“, ляв завой по ул. „Елин Пели“ спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“  и по установения маршрут за съответната автобусна линия.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:56ч, петък, 18 септември, 2026
0 124 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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