Какво да правим в Пловдив (12.06– 18.06)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

12 юни

Берлин, Берлин

от Жералд Сиблерас и Патрик Одкьор

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Официално откриване на Пловдив чете 2026

Заповядайте на откриването на юнското издание на литературен фестивал Пловдив чете 2026!

Очакваме ви на 12 юни, петък, от 20:00 ч. на сцената на лятно кино „Орфей“!

Официално откриване и тържествено връчване на:

ОРФЕЕВ ВЕНЕЦ – за високи постижения в съвременната поезия;

ЗЛАТНА ЧЕТКА – за най-добро художествено оформление на книга.

Концерт на ДЖАЗЪТ ПЕЕ НА БЪЛГАРСКИ | JAZZ AND POETRY

Марина Господинова (вокал)

Мария Донева (поезия)

Антони Дончев (пиано)

Венцислав Благоев (тромпет)

Лятно кино Орфей

20:00 часа

Световно първенство по гребане 2026

Световните купи по гребане са ежегодна серия от регати, които служат като подготовка за Световното първенство по гребане. Световните купи се провеждат в рамките на три дни и включват система на елиминации – от квалификационни серии до финали. Състезанията включват 12-те олимпийски лодки, както и избрани международни класове лодки.

Всеки олимпийски клас лодки печели точки според класирането си. Най-добре класираната лодка от всяка страна получава следните точки: 1-во място = 8 точки, 2-ро място = 6 точки, 3-то място = 5 точки, 4-то място = 4 точки, 5-то място = 3 точки, 6-то място = 2 точки, 7-мо място = 1 точка.

Гребна база

12.06 – 14.06.2026

Домът на нашите мечти

Провокативната черна комедия „Домът на нашите мечти“ е шеметна сатира за имотния пазар, бездомността и неравенството.

Джил и Оли са млада двойка, която мечтае да се сдобие със собствено жилище преди предстоящото раждане на първото им дете. Когато мистериозната Мис Дий им предлага да сбъдне тяхното желание, но с една малка уловка, това поражда въпросът: докъде сме готови да стигнем, за да реализираме мечтите си?

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство

Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия ще участват във фестивала, който ще пренесе посетителите в атмосферата на Античността и Средновековието.

Форумът ще бъде официално открит на 12 юни с празнично шествие от Римския форум до Римския стадион. Началото на специалната програма на сцената на Римския стадион е от 18:00 часа.

В програмата са включени изпълнения на група „Фрея“, Ера балет, ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, както и демонстрации на гладиатори от школата Ludus Lupercalis. Посетителите ще могат да наблюдават още реконструкторски битки на средновековни воини от България и чужбина, както и демонстрации на WMCF Knights по исторически средновековен бой с характерни оръжия и брони от края на XIV век.

В следващите два фестивални дни парк „Лаута” ще се превърне в арена на древните ни предшественици от Античността и Средновековието. Участниците ще пресъздадат живота в тези периоди във всички аспекти – храна, напитки, занаяти, музика, танци, стрелба с лък, езда, битки, етнология и култура.

Парк Лаута и Римски стадион

12.06 – 14.06.2026

90 години – 90 картини

Експозицията е ретроспективна, но без да следва обичайната хронологична логика. Вместо линейно проследяване тя предлага прочит като лична география, в която произведения от различни десетилетия се срещат асоциативно – подобно на движение през паметта. Картините очертават преход от дълбоко лично, почти биографично начало към образи, които постепенно се освобождават от конкретното. Този визуален маршрут чертае картата на света на Румен Гашаров през пет тематични пространства.

„Добр’утро, г-н Гашар“: Началната точка е споменът. Автобиографични и носталгични творби, свързани с детството и провинциалния бит, изграждат интимен визуален архив на ранните впечатления.

Малък свят – голям живот: Фокусът се измества към сцените на всекидневието: панаири, дюкянчета, фигури от маргиналното и обикновеното. Тук баналното придобива тежест и разкрива по-големи човешки истории.

Образи на женствеността: В картините на Румен Гашаров женската фигура се откроява като образ и присъствие. Тя се движи между ежедневното и идеализираното, между еротичното и интимното.

Лицето на града: Градът се разгръща като сложен, ритмичен, понякога безразличен – той е едновременно пространство и персонаж. В него индивидуалното се разтваря, без да изчезва, като част от общия пулс.

Езикът на формата: Образът постепенно губи наративната си функция и се превръща в структура и материя. Формата и експериментът излизат на преден план като самостоятелен художествен език.

Изложбена зала 20219

18:00 часа

12.06 – 02.07.2026

Velvet Underground

Изложбата представя селекция от творби, в които авторът изследва отношенията между форма, пространство и вътрешно преживяване. Работите на Vojta Pavlicek се отличават със съвременен визуален език, чувствителност към детайла и силно емоционално присъствие.

Чрез своите произведения художникът създава диалог между реалност и интерпретация, между личната перспектива и универсалните теми за памет, движение и идентичност.

Творчеството на Pavlicek е представяно в редица международни изложби и арт проекти, а настоящата експозиция дава възможност на българската публика да се срещне отблизо с неговия художествен свят.

Галерия Love My Time

18:00 часа

Беломансия – Изложба на Мич Брезунек и Контан Алкайна

Изложбата на Мич Брезунек и Контан Алкайна, Беломансия задава нови хоризонти на мисленето на оръжията и тяхното използване.

Галерията

12.06 – 12.07.2026

Откриващо парти от 20:00 в Дворът на Галерията

Bossa Nova@Контрабас

Това е концерт, който ще обедини бразилска боса нова, джаз стандартите и някои български песни.

Програмата разкрива различните нюанси на любовта, носталгията и надеждата.

Това е среща между култури, стилове и емоции, обединени от деликатния ритъм и поетичната атмосфера на боса новата.

Мария Вандева – вокал

Борис Петков – пиано

Тервел Вълчанов – бас китара

Калоян Праматаров – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Plamen DImitrov quartet & Mariella Dimitrov present BALKAN SYNCRETIC FOLK JAZZ

Plamen Dimitrov Quartet & Mariella Dimitrova

представят авторски музикален проект в жанра балкански синкретичен фолк джаз.

Очаква ви музикално пътешествие, в което автентичният български фолклор среща съвременното джаз и фюжън звучене – среща между традиция и импровизация, между корен и съвременност.

Това е първа среща с един специален авторски проект, който след своите лайв премиери ще се развие в съвместен албум между баща и дъщеря музиканти – Пламен и Мариела Димитрови.

В програмата ще чуете авторски композиции, създадени в съавторство между Мариела Димитрова и Пламен Димитров, както и избрани произведения от албума “Plamen Dimitrov and Friends”.

С участието на:

• Мариела Димитрова – вокал

• Пламен Димитров – акордеон

• Димитър Льолев – саксофон

• Исуф Тюфекчиев – контрабас

• Лазар Бенов – барабани

Авторски текстове и канто: Мариела Димитрова

Очакваме ви за една вечер, в която балканският дух, джаз импровизацията и авторската музика се срещат в живо и автентично емоционално преживяване.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

BIRTHDAY WEEKEND | ZLATINA DIMITROVA & ENPIC

И тази година празнуваме 29 години Bally Club с два поредни дни, изпълнени с музика, настроение и специални гости. Подготвили сме празничен уикенд, с който ще отбележим заедно почти три десетилетия история в сърцето на Капана.

ДЕН 1 | 12 ЮНИ | ПЕТЪК

29 години музика.

29 години емоции.

29 години нощен живот в сърцето на Капана.

На 12 юни отбелязваме рождения ден на Bally Club със Златина Димитрова и ENPIC зад пулта!

ДЕН 2 | 13 ЮНИ | СЪБОТА

Празникът продължава и в събота с още една специална вечер от Birthday Weekend.

BOBO DJ

EMO RIV

Bally Club

20:00 часа

Downshift Collective -LIVE @Малките Конюшни

Downshift Collective забиват на сцената на Малките Конюшни на 12 юни когато заедно в ритъма на nu jazz, funk, hip-hop reggae и dub ще танцуваме под открито небе в Стария град на Пловдив.

Downshift Collective пристигат в състав :

-Александър Георгиев – китара

-Цветан Чобанов – кийборд/саксофон

-Михаил Люлев (Irie Bear) – вокал

-Александър ‘Vagabond’ Андонов – барабани

-Джиби – бас китара

-Станимир Георгиев (DJ Stanchika) – скречове

Downshift Collective е българска група, чиято музика преминава през funk и hip-hop звучене.

Групата е създадена през 2019 година, а през

последните години музикантите работят върху редица проекти и колаборации в различни жанрове – nu jazz, funk, reggae, dub. Авторската им музика, издавана в България и в чужбина, е представяна на множество български и международни фестивали.

Музикантите извървяват дълъг път, трупат съвместни преживявания и Downshift Collective e необходимият за тях израз на моментното им състояние.

Тази пролет предстои издаване на втория албум на групата – този път изцяло на български. Разбира се верни на своето звучене траковете са с фънки, хип хоп и диско груув. Има все повече брасове и сола на китара, пиано и саксофон.

Малките конюшни

20:00 часа

13 юни

Мързеливата пчеличка

Една история за пчеличката, която научава колко е важно да се грижи за своите цветя.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

1 EURO MARKET@FREA

ПОСЛЕДЕН БАЗАР ЗА ЕДНО ЕВРО ЗА ЛЯТОТО!

Готов ли си за лов на находки?

Подготвили сме специален second hand базар, където ще откриеш дрехи само за 1 EURO.

Да – истински винтидж, ежедневни находки и уникални попадения на символична цена.

Frea Plovdiv Бул. Цар Борис Обединител

10:00 часа

Бариерата

по Павел Вежинов

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Изложба „Литературен вестник на 35 години“

През февруари 2026 г. „Литературен вестник“ навърши 35 години. Започнал да излиза през 1991 г. като национален седмичник за литература и култура, той със сигурност е единственото периодично издание с такъв характер, появило се след промените през 1989 г. и удържало до днес. Вестникът се утвърждава като основна сцена на съвременната българска литература и култура от началото на 90-те насам. От неговите страници са тръгнали няколко поколения автори, чиито представители днес са сред най-известните български поети, писатели и хуманитаристи. Историята на българската поезия, проза и културен живот през последните 35 години не може да бъде разказана без написаното на страниците на „Литературен вестник“.

Настоящата изложба е своеобразна хроника на изданието, съставена от избрани първи страници от броеве на вестника, излизали през годините.

Изложбата гостува на Пловдив чете 2026 от 13 до 21 юни 2026 г.

Дом на науката и техниката

16:00 часа

Please Leave by 10: All Hits Edition

Пловдив, готови ли сте за танци в абсурдно ранен час? O.G. партито до 10 се завръща отново в столицата на айляка.

Каним ви на Please Leave by 10: All Hits Edition с любимите хитачки от 2000-ните, пък и не само.

Музиката ще е за всички, които на въпроса “Какво слушаш?” отговарят с “всичко”. DJ Screamoe ще ни разкърши с топ парчетата от поп, Alternative и хип-хоп стиловете.

Elum club

17:00 – 22:00 часа

Литературни срещи “ Дистопии и съпротива” на Пловдив чете 2026

В рамките на фестивала „Пловдив чете“ програмната директорка на фондация „Прочети София“ Тодора Радева ще разговоря с писателя и кинокритик Благой Иванов и писателя и литературен и кинокритик Мартин Касабов по темата на десетото издание на фестивала „Литературни срещи“: „Дистопии и съпротива“. Дискусията ще продължи поставените в края на април въпроси относно класическите и съвременните дистопии, понятието за човека и човешкото, настъпващите тоталитаризми, различните катастрофални сценарии за бъдещето, възможностите за съпротива и какво може литературата.

Обсъждането на дистопиите в литературен контекст неизбежно води до търсения на полето на интердисциплинарните области, в които се пресичат множество борби и визии за възможни светове. Ще се акцентира не само върху приликите с реалността и потенциалните разпадащи се общества, но и на надеждата.

Фондация „Прочети София“ трайно се занимава с откриване и опознаване на различни литературни контексти и интересни взаимодействия. „Литературни срещи“ са продължение на същата тенденция. Съществена част от дейността на фондацията е посветена на връзката между литературата и другите изкуства и науката, както и на това как можем да преживяваме литературата на живо, как могат да изглеждат литературните събития.

Десетото издание на фестивала „Литературни срещи“ съдържаше дискусии, четене, срещи с писатели, пърформанс, изложба, професионална програма и работилница за тийнейджъри с повече от 50 участници от 9 държави. Специални гости бяха носителят на „Букър“ Пол Линч и една от най-ярките съвременни японски писателки – Саяка Мурата. Разговори по темата „Дистопии и съпротива“ ще продължат и през годината в различни градове в страната в партньорски събития, обединени под заглавието „Литературни срещи 2026 гостува“.

Клуб Fargo

17:30 часа

Тепе джамборе – маратон

Тепе Джамборе е спортно-културния маратон на град Пловдив, който съчетава бягане, движение и култура из централните части на града и по тепетата му. Това не е просто стандартно бягане – по време на маршрута участват артистични и културни прояви като джаз музика, хоро, театър и други дейности, които превръщат преживяването в празник на спорта и културата.

Трасета:

Айляшко джамборе – Подходящо за всеки независимо дали си начинаещ, любител или просто искаш да се раздвижиш активно из града. Трасето преминава през тепета и знакови места, с музика, артисти и подкрепа по пътя. Няма натиск за време, важно е преживяването.

Шампионско джамборе – Това е трасето за по-подготвените бегачи. Макар често да се подценява заради „само“ 13-те километра, то е реално градско предизвикателство, изцяло в урбанизирана среда, с многократни изкачвания и спускания, павета, стълби и смяна на ритъма и културни точки. Забавно, техническо и запомнящо се.

Детско джамборе – Специално трасе за най-малките с фокус върху радостта от движението, играта и първите стъпки към активния начин на живот.

Летен театър Бунарджика

18:00 часа

Мария Илиева

Една от най-обичаните български поп изпълнителки се завръща в Пловдив с дългоочакван концерт на открито, избирайки Младежкия хълм за тази специална среща с публиката.

Ще чуем и едни от най-големите ѝ хитове – „Лунен сън“, „Нищо“, „Alright“, „Крадена любов“, наред с тях e и премиера на четири нови песни – „Избери себе си“, „СуперЖена“, „DIVA x2“ и „Светлина“, които ще прозвучат за първи път на живо пред публика в града.

На сцената до Мария ще бъдат утвърдени музиканти, сред които и двама пловдивчани – Мартин Ташев и Младен Димитров – Mr. Moon, което прави тази среща още по-специална за града.

Младежки хълм

20:00 часа

Естествен филм – Пловдив чете

Прожекция на филма „Естествен филм“, един кратък и различен портрет от начала за Георги Господинов. И разговор с него за началата – включително поетическите.

Елате да отпразнуваме една от ключовите стихосбирки в съвременната българска поезия, излязла преди точно 30 години – „Черешата на един народ“.

И как „Естествен роман“ се роди от нея.

„Естествен филм“ е кинематографичен експеримент както върху писателя, първият български носител на наградата „Международен Букър“, така и върху човека, който търси път и смисъл през паметта, меланхолията и поезията на всекидневния живот.

Заповядайте на премиерната за Пловдив прожекция в Lucky – Дом на киното, където след прожекцията ще има възможност за разговор с Георги Господинов и режисьорката на филма Калина Николова.

Lucky – Дом на киното

19:00 часа

Таралеща – LIVE @Малките Конюшни

С характерния си микс от градски фолклор, алтернативен рок, балкански реге ритми и поетични текстове, групата на Митко Таралежков отдавна е сред най-интересните имена на българската независима сцена.

След три култови албума и десетки концерти из страната, Таралеща пристигат в Пловдив с ново звучене , повлияно от творчеството на група “МОРФИН” и ще представят няколко от парчетата на деветдесетарската банда, преведени от Митко Таралежков на български!

На сцената:

• Митко Таралежков — вокал, китара

• Александър Михайлов — саксофон, кавал

• Дани Огнянов — бас

• Илко Градев — акордеон

• Невен Кидеров — перкусии

• Асен Хайдутов — барабани

Малките Конюшни

20:00 часа

29 YEARS Bally Club | BOBO DJ & EMO RIV

След силния старт на Birthday Weekend продължаваме празника и в събота!

На 13 юни ви очаква втората вечер от честването на 29-ия рожден ден на Bally Club – още музика, още настроение и още поводи да бъдем заедно.

Зад пулта застават:

BOBO DJ

EMO RI

Bally Club

21:00 часа

Tickle the Sage – LIVE / Psych Rock / Bee Bop Cafe / 13.06

Изминаха 6 месеца от последния ни концерт в Пловдив, когато представихме дебютния си албум Journey в Bee Bop Cafe. Оттогава издадохме 2 сингъла и сме запретнали ръкави да пишем още нов материал.

На 13 юни сме ви приготвили два сета (двойна порция трип), в които ще чуете както някои от парчетата от Journey, така и нов неиздаден материал с нови за музиката ни стилистични влияния.

Bee Bop Cafe

21:00 часа

Progressive Journey by Pink Tsonk @ North Star

Pink Tsonk ще Ви представи едно космическо пътуване в света на progressive house музикатa, което ще премине от модерния до класическия progressive звук.

North Star

23:00 часа

14 юни

Храбрият дървар

Съвременна приказка с неочакван, храбър герой

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Отворена брачна двойка

Един мъж. Една жена. Отворен брак. Ами сега?!!!

„Съветвам всеки мъж да се ожени. Ако попадне на добра жена ще е щастлив, ако ли не – ще стане философ“ – Сократ.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Топ 10 Български танцов фолклор

Ежегоден конкурс за отличаване на най-изявените самодейни фолклорни танцови състави и ансамбли, който подкрепя развитието и повишава нивото на изпълнителско майсторство на участниците в любителски фолклорни танцови състави и ансамбли в цялата страна.

Целта на конкурса е да съхрани, популяризира и развие българското фолклорно танцово изкуство с респект към истинността на предаване на културното ни наследство и стремеж към достигане на най-високо ниво на сценично изпълнение, както и да представи на една сцена пред широката публика всички изявени любителски фолклорни танцови състави и ансамбли.

Античен театър

20:30 часа

Литературно кабаре – Пловдив чете 2026

Международно дружество „Елиас Канети“ ще представи новото издание на литературната дискусия между добре познатите участници – Здравка Евтимова, Теодора Димова, доц. д-р Борис Минков и проф. Пенка Ангелова – върху четири нови книги от двама български и двама чуждестранни автори.

Тази година разговорът в кабарето ще се концентрира върху книгите „Сидхарта“ от Херман Хесе (2025), „Песента на стрелеца“ от Ирене Вайехо (2025), „Ще се върна за теб“ от Кристин Димитрова (2022) и „Потулена София“ (2024) от Тони Николов.

Културен център на Радио Пловдив

17:00 часа

Тайните на Централни гробища в Пловдив

Free Plovdiv Tour ви кани на една нестандартна безплатна обиколка на български език на 14-ти юни (неделя).

Разхождали сме ви из римските останки в града, говорили сме си за османските сгради, за следосвобожденски Пловдив, за соц архитектура и монументално изкуство, за графити и стрийт арт. Този път сме ви приготвили нещо изненадващо. Каним ви в Траурен парк “Централен”.

Знаете ли колко интересни и важни личности са погребани на Централни гробища в Пловдив? Политици, общественици, артисти, опълченци и военни. Сигурни сме, че ще успеем да ви изненадаме с някои от имената, включени в разходката.

Знаете ли какви промени е претърпяло гробището след Чирпанското земетресение? Каква е съдбата на старите турски гробища? Къде е била старата църква “Св. Архангел Михаил”?

Заповядайте да се разходим заедно – траурният парк не е само място за скръб и раздяла, но и за спомен и почит.

Очакваме ви в 18 часа до входа за автомобили. Предварителното заявяване на присъствие е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, защото местата в групата са ограничени. Можете да запазите място чрез съобщение до Free Plovdiv Tour във фейсбук или на info@freeplovdivtour.com.

Централни гробища Пловдив

18:00 часа

Четири жени на микрофона в Пловдив – Смях без филтър

Четири жени на микрофона идват на Младежкия хълм в Пловдив с вечер, посветена на смеха

Специално за това издание четири от най-ярките имена на българската стенд-ъп сцена – Милица Гладнишка, Оля Малинова, Красимира Хаджииванова и Галя Петкова – се събират на една сцена, за да предложат почти два часа интелигентен, остър и безкомпромисен хумор.

На Младежкия хълм, под открито небе, те ще превърнат историите от ежедневието в смях – онези истории, които всички разпознаваме.

За живота и смъртта, за любовта и родителството, за мечтите, за образованието, за стягащото бельо и естетичните корекции – за всичко, което ни вълнува, но рядко казваме на глас.

Това не е просто комедия, а среща с реалността – разказана с чувство за хумор, самоирония и точност, която удря право в целта.

Младежки хълм

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител Lost in Plovdiv.