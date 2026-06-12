Временна организация на движението ще бъде въведена на 13 юни между 19:00 и 22:00 часа заради спортно-културното събитие

Временна организация на движението ще бъде въведена в централната част на Пловдив на 13 юни (събота) заради провеждането на спортно-културния маратон „Тепе Джамборе“, който е част от официалния културен календар на Община Пловдив.

В интервала от 19:00 до 22:00 часа движението на моторни превозни средства ще бъде спряно по улиците „Петьофи“, „Лейди Странгфорд“, „Георги Бенковски“ и „Д-р Киро Добрев“.

За безопасното преминаване на участниците в маратона ще бъде осигурен контрол на движението при няколко ключови кръстовища в града. Регулиране ще има на бул. „Руски“ при ул. „Петьофи“, на ул. „Преслав“, на ул. „Гладстон“ при бул. „Руски“ и при ОУ „Екзарх Антим I“, както и на бул. „Васил Априлов“ при ул. „Любен Каравелов“ и на пешеходната пътека пред Медицинския университет.

Организацията на движението и охраната на събитието ще бъдат осигурени от служители на ОД на МВР – Пловдив.

От Община Пловдив призовават гражданите и гостите на града да планират предварително своите маршрути, да предвидят възможни затруднения в трафика и да спазват указанията на полицейските служители и екипите, ангажирани с провеждането на маратона.

„Тепе Джамборе“ съчетава спорт и култура и през последните години се утвърди като едно от атрактивните събития в културния календар на Пловдив, привличайки десетки участници и публика по трасето.