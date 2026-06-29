Филмови нощи отново превземат кино „Орфей“

Традиционният летен кинофестивал Филмови нощи във Филипополис се завръща тази година с богата програма за всички кинофенове. 28-ото издание на фестивала ще се проведе на традиционното си място – лятно кино „Орфей“ от 4 до 24 юли с прожекции всяка вечер от 21:15 часа. В програмата са включени най-горещите и най-нови летни заглавия, световни филмови класики, кино за пътешественици и селекция екстремни и планинарски филми BANFF.

Специално място в програмата е отделено за селекция Световни филмови класики с три легендарни заглавия. На 8 юли, сряда, ще може да гледаме култовият „Криминале“ на Куентин Тарантино. Неповторимият екшън с Брус Уилис, Ума Търман, Джон Траволта и още куп звезди продължава да бъде киностандарт и един от най-заслужилите носители на „Оскар“ за най-добър сценарий и „Златна палма“ от фестивала в Кан, получени през 1995 година.

На 13 юли в програмата е включен „Черният рицар“ – филм от вселената на „Батман“. Смятан за един от най-великите филми не само в поредицата „Батман“, а и изобщо за супергерои, филмът от 2008 година е едно от култовите заглавия, събрал заедно на големия екран Крисчън Бейл, Майкъл Кейн и Хийт Леджър – неговият, може би, най-успешен, но и последен филм в кариерата. Прожекцията на „Черният рицар“ на лятното кино е и своеобразно подгряване за творчеството на Кристофър Нолан, чиято нова версия на „Одисея“ също ще можем да гледаме в рамките на Филмовите нощи.

Третият филм от поредицата Световни филмови класики е „Гепи“. Гангстерската комедия с Бенисио дел Торо, Брад Пит и една от първите роли на Джейсън Стейтъм е един от най-успешните филми на Гай Ричи, утвърдил името му като неповторим майстор на жанра. Прожекцията е на 22 юли.

В рамките на фестивала са предвидени и две вечери с филми за любителите на пътешествията и екстремните спортове. На 16 юли по традиция на Филмовите нощи ще гостува селекция от най-добрите заглавия от BANFF Film Festival. Вечерта с късометражни заглавия за екстремни спортове, планинарство и пътешествия ни запознават с най-доброто от култовия за планинарите фестивал в канадския курорт.

На 21 юли пък можем да гледаме два филма от програмата „Кино за пътешественици“. Във филмите „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“ ще видим два от най-красивите градове на Бразилия и Португалия през очите на местните хора, като ще се срещнем с автентичната атмосфера на тези градове.

Цялата програма на фестивала очаквайте на сайта kinolucky.com. Билетите са в продажба всеки ден на касите на LUCKY Дом на киното от 16 до 21 часа, в почивните дни от 10:30 до 21 часа, както и на касата на лятно кино „Орфей“ от 19:30 до 21:15 часа. Фестивалът е част от Културния календар и се провежда с подкрепата на Община Пловдив.