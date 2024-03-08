Диско легендите EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN взривяват Пловдив
Второто издание на Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) е на 23 и 24 юни 2024г
Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) е сред новите фестивали в Културния календар на Пловдив, но още с първото си издание през 2023г. буквално „взриви“ публиката в две поредни вечери на Античния театър с любимите хитове на световно известния дует LA BOUCHE и невероятните KOOL & THE GANG. Въпреки проливния дъжд, нищо не попречи на възторжената атмосфера, в която хиляди пловдивчани и гости от различни поколения се потопиха, пеейки „Cherish” заедно с легендарните музиканти, наслаждавайки се на уникално шоу и звук.
Тази година, във второто издание на фестивала подчинен на диско музиката – една епоха, която е оставила трайна и незабравима следа в музикалната култура на три поколения, ще видим и чуем емблемите на диско музиката – EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN.
Запазете си тези две дати – 23 и 24 юни 2024г., в които Летният театър в парк „Бунарджика“ ще се превърне в неповторима дискотека на открито, а легендите ще нажежат сцената, ще взривят публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява. И това е съвсем сигурно, защото диското не е изчезнало – напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване.
Началото и в двете вечери е от 20:30часа. За доброто настроение на любимата публика ще има и DJ парти под звездите. Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.
Старт на фестивала на 23 юни ще дадат SNAP и EAST 17. Втората вечер, 24 юни, ще продължи с участието на NO MERCY и DR. ALBAN.
Билетите за Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) са вече в продажба в мрежата на Ивентим в цялата страна, в Пловдив – каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред Община Пловдив, в Туристически информационен център на пл. Римски стадион, каса на Античен театър и онлайн на Eventim.bg.
За най-верните фенове на диско музиката са пуснати в продажба двудневни билети. Събитието не е подходящо за лица под 7 годишна възраст.
Лица на възраст между 7 – 18 г. могат да посетят събитието с билет и задължително придружени от родител/пълнолетен придружител с редовен билет. Придружителите представят лична карта и билет за събитието заедно с попълнената „Декларация за придружител*“ в 2 екземпляра. Възрастта на децата може да бъде доказана с ученическа лична карта или копие на акт за раждане.
*Декларация за придружител се изисква съобразно чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето. Тя се отнася за всички лица под 18 годишна възраст и следва да се представи попълнена в 2 екземпляра.
https://www.eventim.bg/bg/bileti/disco-music-fest-plovdiv-leten-teatr-636032/event.html
75 коментари
Chào cả nhà, bác nào muốn tìm trang chơi xanh chín để chơi Casino thì xem thử con hàng này. Không lo lừa đảo: Đăng nhập BJ88. Chúc anh em may mắn.
Chào anh em, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để chơi Game bài thì tham khảo địa chỉ này. Không lo lừa đảo: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Về bờ thành công.
Hi các bác, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để giải trí Tài Xỉu thì xem thử con hàng này. Nạp rút 1-1: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chiến thắng nhé.
Chào anh em, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để cày cuốc Đá Gà thì vào ngay trang này nhé. Uy tín luôn: bj88. Về bờ thành công.
Hello m?i ngu?i, ai dang tim san choi d?ng c?p d? choi Da Ga thi xem th? d?a ch? nay. Dang co khuy?n mai: Nha cai BJ88. Hup l?c d?y nha.