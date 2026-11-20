Търговските площи в Пловдив продължават да се запълват, като свободните пространства в местните молове са намалели до 0,4% през третото тримесечие на 2026 г. Това означава, че незаетите площи са под 400 кв. м, показва анализ на Cushman & Wakefield | Forton.

На национално ниво ритейл парковете все повече се доближават до традиционните търговски центрове. В България функционират 78 такива обекта с близо 800 000 кв. м площ, докато 26 мола разполагат с около 811 000 кв. м. Общото предлагане на модерни търговски площи достига 1,61 млн. кв. м.

Строителството също се ускорява. През третото тримесечие са завършени 33 600 кв. м нови площи – двойно повече спрямо предходните три месеца. От началото на годината новото предлагане е близо 100 000 кв. м, или с 25% над същия период на 2025 г.

В момента в страната се изграждат 13 ритейл парка в 11 града с обща площ около 149 000 кв. м. Допълнително 110 000 кв. м търговски площи са в процес на планиране.

На фона на ограниченото свободно пространство наемите в моловете също се повишават. В Пловдив, Бургас и Варна е отчетен ръст, докато водещите наеми в ритейл парковете остават на ниво от 13 евро за квадратен метър месечно.