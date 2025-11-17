Денонощни патрули в Карловско заради сигнал за мечка

Министерството на земеделието и храните въведе 24-часови патрули в района на Карлово след получени сигнали за забелязана мечка, съобщиха от ведомството в понеделник. Институцията работи в тясна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) – Карлово и Регионалната дирекция по горите в Пловдив.

От миналия петък екипи на ДГС „Карлово“ извършват постоянни обходи както през деня, така и през нощта в зоната, където е отчетено присъствието на животното. Целта е да бъдат предотвратени инциденти и да се гарантира спокойствието на местните жители. Засега няма нови наблюдения на мечката.

От министерството напомнят на хората да не оставят храни на открито, тъй като това може да привлече диви животни. През този период мечките активно търсят допълнителни източници на храна, което повишава риска да навлязат в населени места.

Ако животното бъде забелязано отново, приоритет ще бъде безопасното му прогонване. До момента не са нанесени щети. При доказани набези в населена територия и при невъзможност ситуацията да бъде овладяна, протоколът допуска контролиран отстрел като крайна мярка, извършван единствено от упълномощени специалисти.