Освободиха председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Правителството освободи Малина Крумова от поста председател на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и назначи временно изпълняващ длъжността. Решението беше взето на днешното заседание на Министерския съвет.

По непотвърдена информация мястото на Крумова ще бъде заето от Росен Рапчев – бивш началник на отдел „Пътна полиция“ в МВР и експерт по пътна безопасност. Според NOVA промяната е част от поредица мерки за ограничаване на пътния травматизъм.

Искат спешно разширяване на Околовръстното край Пловдив

МВР стартира засилено присъствие на Околовръстното шосе

Малина Крумова ръководеше агенцията от създаването ѝ през 2019 г. Тя е бивш заместник-министър на околната среда, вицепремиер по еврофондовете в служебния кабинет „Герджиков“ и заместник-министър на регионалното развитие.