„Месеци стоят недовършени бордюри, разбити зелени площи със стърчащи тръби, кал и проблеми с паркирането на ул. „Презвитер Козма“, твърди собственичка на апартамент в квартала

„Всичко, което е направено, е според желанията на хората. Без волята на живущите ремонтите не могат да се осъществят. Направено е това, което са поискали“, заяви кметът на района Георги Стаменов.

Жителка на район „Централен“ в Пловдив алармира за „недовършен ремонт на междублоково пространство“ около сградата на „Социални грижи“, която се води на бул. „6-ти септември“ 77 и парк Рожен.

„От едната страна на градинките всичко е оправено, от другата – бордюрите са изкъртени, тревните площи с излезли кабели, а надигнатата настилка пречи на нормалното паркиране, което от десетилетия задоволява нуждите на живущите“, обяснява Весела Стоянова, собственик на апартамент на ул. „Презвитер Козма“ 21.

По думите ѝ частичният ремонт, извършен преди месеци, включва настилка, зелени площи и нови паркоместа, но е оставил сериозни проблеми: „бордюрите са изграден само към булеварда, а тревните площи остават в лошо състояние със стърчащи тръби за поливна система“.

„При всеки дъжд се образуват огромни кални локви, а мръсотията и разрухата са постоянни. От едната страна на градинките всичко е оправено, от другата – бордюрите са изкъртени, тревните площи с излезли кабели, а надигнатата настилка пречи на нормалното паркиране, което десетилетия задоволяваше нуждите на хората от квартала“, коментира още Стоянова.

Тя се опасява, че без цялостно решение общината ще остави междублоковото пространство в сегашния му лош вид, което по думите ѝ води до ежедневни неудобства за пешеходци и шофьори.

Отговорът на общината

Кметът на район „Централен“ Георги Стаменов обясни пред репортер на Под тепето, че част от зоната е изключена от ремонта по желание на живущите.

„При старта на проекта тази година получихме подкрепа от повечето сгради в карето, но три блока бяха категорично против. Изпратихме официални писма до домсъветите, но не получихме обратна информация. След две срещи редуцирахме проекта според тяхното желание и тази зона беше изключена“, посочва Стаменов.

Той добавя, че напоителната система вече се изгражда и догодина тревните площи ще бъдат зелени, а не изсъхнали. При осигуряване на средства се планира разширение на системата, смяна на тротоарната настилка и възстановяване на паркчето отстрани.

„Всичко, което е направено, е според желанията на хората. Не може да се гарантира финансиране до края на мандата, а без волята на живущите ремонтите не могат да се осъществят“, заявява кметът.