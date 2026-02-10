Хитовият спектакъл „Време разделно“ идва под тепетата

След огромния успех във Варна и страната, хитовото заглавие на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ пристига под тепетата. Екипът на спектакъла благодари на пловдивската публика за засиления интерес – билетите са почти разпродадени!

Ако все още не сте си осигурили място за това театрално събитие, сега е моментът. Спектакълът „Време разделно“ гостува в Пловдив на 27.02.2026 г. от 19:00 ч в ДК „Борис Христов“. Билети се продават на каса „МаскАрт“ в Дома на културата.

Защо не трябва да пропускате тази постановка?

След касовите „Тютюн“ и „Под игото“, режисьорът Бина Харалампиева завършва своята трилогия по българската класика. Нейният прочит на „Време разделно“ бяга от натуралистичното насилие и се фокусира върху психологията, достойнството и силата на личния избор.

Акценти в спектакъла:

Сблъсък на титани: Енергичното партньорство между Симеон Лютаков (Манол) и Стоян Радев (Караибрахим) е определяно от критиката като разтърсващо.

Енергичното партньорство между и е определяно от критиката като разтърсващо. Пловдивска връзка: В ролята на Елица ще видим младото дарование Милвана Христова – дъщеря на обичания актьор от Пловдивския театър Ивайло Христов.

В ролята на Елица ще видим младото дарование – дъщеря на обичания актьор от Пловдивския театър Ивайло Христов. Модерен поглед: Сценичната версия на Юрий Дачев провокира зрителя да осмисли въпросите за вярата и родовата памет от позицията на XXI век.

Сценичната версия на Юрий Дачев провокира зрителя да осмисли въпросите за вярата и родовата памет от позицията на XXI век. Музика и сценография: Магията на Родопите е пресъздадена чрез въздействащата музика на Асен Аврамов и минималистичната, вечна сценография на Теодора Лазарова.

„Време разделно“ не разделя хората по религия, а ги обединява чрез общочовешките въпроси за паметта.

В ролите ще видите още: Пламен Димитров, Свилен Стоянов, Виктор Димитров, Георги Георгиев, Николай Божков, Хенри Ескелинен, Зорница Кюркчиева, Веселина Михалкова, Даниела Викторова и госта Кольо Стайков.

Побързайте, местата са ограничени! Очаква ви за една незабравима вечер в театъра.