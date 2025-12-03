БългарияВластНовини

Депутатите гласува оттеглянето на бюджета за 2026 г.

След серията от масови протести в страната правителството реши да изтегли проекта за държавния бюджет за 2026 година. Народното събрание ще се произнесе окончателно по решението в сряда, тъй като финансовата рамка вече беше одобрена на първо четене.

Заедно с основния бюджет се оттеглят и проектите за Държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година.

От кабинета заявиха намерение да изготвят нова бюджетна рамка, която да бъде внесена и гласувана до края на годината.

