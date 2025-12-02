СтигаАйляк: Когато Пловдив протестира

25 минути. Точно толкова е реалната продължителност на видеото с преминаването на гигантската колона от хора от снощния протест на How 2 Plovdiv, което бе публикувано във Фейсбук групата на платформата, но на забързан каданс. Колоната от над 30 хиляди пловдивчани, излезли вчера на най-масовото недоволство от 90-те години насам, е с дължина от повече от километър.

Под тепето реши да събере Лицата на протеста и начина, по който изключително талантливите млади пловдивски фотографи видяха събитието снощи.

От птичи поглед с помощта на дрон засне множеството на площад Съединение, шествието и финала му пред общината визуалният творец LYON VISUALS . Кадрите са изключително впечатляващи и дават ясна представа колко много пловдивчани се включиха в масовото национално недоволство срещу проектобюджета, срещу управляващите и срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Александър Карамфилов проследи с обектива си старта на протеста от площад Съединение и цялото шествие до кметството и показа какво се случва, Когато Пловдив Протестира:

Ето и още кадри на Димитър Цанков Димитров (Mitakis photos) и други млади негови колеги, както и на наши репортери:

А ето как Димитър Згуров изчисли, че на вчерашния протест е имало повече от от 30 000 души.



По негови сметки пространството, на което се бяха събрали хората в Пловдив, е точно десет декара.

„Това е само зоната, в която тълпата беше силно уплътнена, както е маркирано в синьо. Всички, които бяха там, видяха, че хора имаше и извън очертаната площ – по улиците около площада, към подходите и по целия периметър. При масови събирания обичайно се приема, че на квадратен метър се събират около трима до четирима души, без това да означава екстремно притискане. Ако вземем долната граница – трима души на квадратен метър – при 10 000 m² получаваме около 30 000 души само в основната зона„, написа той.

Днес по обяд с публикация в социалните мрежи организаторът на протеста Калоян Калинин благодари на участниците в масовото недоволство, на доброволците и на МВР за отношението към гражданите по улиците и площадите:

“ Приоритет номер 1 при организацията и воденето на вчерашния #протест в Пловдив на мен и екипа ми беше мирното, безпроблемно и културно преминаване! Нашият отговорник кризи и медицина – Stiliana Raleva и Димитър Кунев (Чичо Митко), успяха да обезвредят светкавично опасна димка, която група гамени запалиха ТОЧНО в средата на тунела когато беше пълно с хора, сред които много деца. Тази ситуация беше овладяна, а МВР ни съдействаха за извеждането на провокатори от тълпата, защото иначе можеше да стане много „черна“ равносметката днес…

Подкрепата, която получихме и продължаваме да получаваме, е знак, че това е най-смисленият подход! Гордеем се, че протестът не беше опорочен от вандализъм.

Благодаря ви, #Пловдив! Благодаря, че се събудихме!

Благодаря на доброволците, на МВР и на всички мирни граждани, че впрегнаха енергията си по ефективен начин – със солидарност и надежда! Останете будни!

Показахме една мощ, с която не трябва да си играят и ВЯРВАМ, че вчерашната вечер е силно предупреждение, че сме способни на много, когато сме обединени и #ЗАЕДНО!

Към управляващите: Внимавайте, защото искрата е запалена, от вас, НО и от нас зависи дали ще стане пламък на промяна или пожар на разруха!

Показахме, че има хора, които няма да мълчат.

Хора, които имат достойнство.

Хора, които знаят какво заслужават.

Оттук нататък – мислете за силата си.

Говорете с близките си, събуждайте хората около вас.

Вдъхновявайте ги, показвайте, че нашият глас има значение!„