Обучават специалисти в Пловдив в ефективна защита на деца

Акцентите са върху Националната телефонна линия 116 111 и работата по случаи на въвличане на деца в родителски конфликти

Държавната агенция за закрила на детето организира специализирано обучение за професионалисти, работещи в системата за закрила на детето в област Пловдив. Целта е да бъде доразвит капацитетът на специалистите и да се подобри взаимодействието между институциите, ангажирани с подкрепата и защитата на децата.

По време на обучението ще бъде поставен акцент върху работата по случаи на въвличане на деца в родителски конфликти – тема, която остава сред най-честите и чувствителни в системата. Ще бъдат обсъдени подходи, добри практики и предизвикателства пред институциите, за да се гарантира защита на най-добрия интерес на детето.

Съществен фокус ще бъде поставен и върху Националната телефонна линия за деца 116 111 – един от основните механизми за ранна подкрепа, сигнализиране и консултиране. Участниците ще се запознаят подробно с функциите на линията, вида подкрепа, която предоставя, и ролята ѝ в националната система за закрила.

По време на обучението ще бъдат представени и анализи на действащото законодателство и политики за деца, както и актуални рискове и предизвикателства, пред които са изправени децата в съвременната среда.