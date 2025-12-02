Теми, породили обществено напрежение – като концесията на тотото или евентуални гаранции за придобиване на „Лукойл“ чрез ББР – няма да бъдат част от новите предложения

Премиерът Росен Желязков обяви, че правителството ще работи за изготвяне на бюджет, който да получи широка политическа подкрепа. След заседание на Съвета за съвместно управление той съобщи, че в коалицията е проведен задълбочен разговор за необходимите промени в проектобюджета. Сред тях е сериозен преглед на капиталовите разходи – особено в областите отбрана и транспорт – като средствата, предназначени за общините, ще останат непокътнати. Желязков допусна и вариант през 2026 г. страната да започне с удължен бюджет.

Oттеглят Бюджет 2026

Министерският съвет вече е решил да поиска от Народното събрание да се оттеглят проектите за държавния бюджет и бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 г., макар че те са приети на първо четене.

Премиерът обяви още, че няма да се запазва автоматичното увеличаване на заплатите в публичната сфера. Ще се разгледат отново и предложенията за промени в данък дивидент и в увеличението на осигуровките. Разговорите в Министерството на финансите ще се водят публично и в тристранен формат.

Желязков увери, че теми, породили обществено напрежение – като концесията на тотото или евентуални гаранции за придобиване на „Лукойл“ чрез ББР – няма да бъдат част от новите предложения. Капиталовата програма ще бъде прецизирана още веднъж, а финансирането на общините – гарантирано. Целта е до края на 2025 г. да има готов закон за бюджета за следващата година.

Премиерът коментира и протестите. Той заяви, че подкрепя гражданите, особено младите, които настояват за по-справедливо общество и повече диалог. Според него недоволството не е толкова политическо, колкото социално. Желязков подчерта, че групите, които са провокирали сблъсъци през изминалата нощ, нямат връзка с организаторите на демонстрацията.

По отношение на поисканата оставка и подготвяния вот на недоверие той посочи, че България е в ключов момент – на прага на въвеждането на еврото – и не трябва да допуска политическа нестабилност. По думите му настоящата коалиция е създадена именно, за да доведе страната до пълна интеграция в ЕС.

Желязков напомни, че кабинетът е наследил бюджетен дефицит от 18 млрд. лв. и обеща, че предложенията на бизнеса ще бъдат взети предвид, за да се осигури спокойствие за икономиката догодина. Той призна, че е било грешка да не се търси предварителен диалог със социалните партньори, което е дало повод за спекулации около приходите и разходите.

Премиерът призова за разум и стабилност в политически напрегнатия период и подчерта, че страната не може да си позволи да остане без бюджет непосредствено преди очакваното присъединяване към еврозоната.