Убиецът от Столипиново остава в ареста след заседание в болнична стая

На изнесено съдебно заседание в болнична стая в Пловдив окръжния съд наложи най-тежката мярка задържане под стража на П. К., обвинен в умишленото убийство на съпругата си. Срещу него е повдигнато обвинение за смъртоносното прострелване на 37-годишната Д.К. с незаконно притежаван Макаров със заличен сериен номер.

Спрямо П.К. са повдигнати и обвинения за придобиване и държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси без да има за това надлежно разрешение, както и за предоставяне на оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие на лице, ненавършило 18-годишна възраст

Съдът прецени, че от събраните до момента доказателства по делото може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият П. К. е извършил престъпленията, за които са му повдигнати обвинения.

Магистратите приеха, че при мярка различна от задържане под стража съществува реална опасност от извършване на друго престъпление, с оглед високата степен на обществена опасност на извършеното деяние.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд.