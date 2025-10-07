Служителите на ДАИ, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Двамата са обвинени, че са искали и получили подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът прие, че събраните доказателства показват реално участие на обвиняемите в престъплението. Според магистратите доводите на защитата не са основателни, тъй като разследването е в начален етап и предстои уточняване на обвинението. В мотивите си съдебният състав подчерта, че чистото съдебно минало на двамата не е гаранция, че не могат да извършат престъпление, а и поведението им е било упорито, тъй като са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с чуждите шофьори.

Инспектори от ДАИ поискали подкуп на шофьори от кортежа на Роби Уилямс с Google преводач

Адвокат Емануил Йорданов, защитник на обвиняемите, заяви, че няма достатъчно доказателства – само три свидетелски показания, и че решението е било повлияно от обществен натиск. Той подчерта, че клиентите му не могат да възпрепятстват свидетелите, защото те вече не са в България.

От прокуратурата посочиха, че обвинението ще бъде прецизирано, но и сега е достатъчно ясно. Един от шофьорите е записал момента на искането на подкупа, като въпреки опита на обвиняемите да го накарат да изтрие записа, той го е запазил и в момента се прави експертиза на телефона.

В последната си дума пред съда Борисов и Георгиев поискаха по-леки мерки за неотклонение, но съдът прецени, че оставането им в ареста е необходимо. Миналата седмица и Софийският градски съд бе постановил същото решение, мотивирайки се с наличните доказателства и силния обществен интерес към случая.