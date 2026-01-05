Незаконно обвинение струва на прокуратурата над 600 хил. лева

Софийският апелативен съд осъди прокуратурата да изплати над 600 хил. лева обезщетение на бивш управител и технически ръководител, който е бил незаконно обвинен. В резултат на наказателното производство мъжът е отстранен от ръководната си позиция и в продължение на две години е получавал многократно по-ниско възнаграждение от договореното.

Съдът приема, че срещу него е било водено неоснователно дело за съставяне на документ с невярно съдържание, приключило с окончателно оправдаване от по-горните инстанции през 2023 г. Апелативните магистрати отчитат както пропуснатите доходи, така и неимуществените вреди, причинени от незаконното обвинение.

Присъдената сума включва обезщетение и законна лихва, както и съдебни разноски. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.