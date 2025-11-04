Вдигат цените за издаване на нови лични карти

Издаването на нова лична карта ще струва 30 лева за документ с 10-годишна валидност и 21 лева за 4-годишна от 1 януари 2026 г. В момента цените са съответно 18 и 13 лева, като те ще останат в сила до края на тази година, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Гражданите могат да подменят личните си карти и преди изтичане на срока им чрез подаване на заявление в секторите „Български документи за самоличност“ към районните управления в страната.

За по-бързо и удобно обслужване МВР напомня, че заявления могат да се подават и онлайн чрез портала за електронни административни услуги на адрес e-uslugi.mvr.bg, като за това е необходим валиден квалифициран електронен подпис.

Срокът за подновяване на личната карта е 30 дни след изтичането на валидността ѝ. При закъснение глобата е между 50 и 250 лева.