Разследване

МУ след решението на ВАС: Комисията по допустимост е легитимна

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:56ч, вторник, 19 юли, 2016
2 760 188 2 минути

Съответно всички решения за академични длъжности са легитимни, коментира зам.-ректорът проф. Виктория Сарафян

Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи, допълва тя

Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.- ректор по Научна дейност в МУ, излезе с позиция от името на университета по решението, с което ВАС осъжда висшето учебно заведение. Проф. Сарафян отговори на нашите въпроси, пратени по служебната й електронна поща вчера. Тя не коментира самото осъдително решение на Върховния административен съд, а се спира на въпроса за легитимността на Комисията по допустимост.

 МУ-Пловдив повече от 70 години гради авторитет и залага на високо качество в образованието и науката, включително и в изграждането на академични кадри. Запознати сме с решението на ВАС. Комисията, назначена със Заповед № Р- 555/07.04.2015 г., която визирате, е легитимна и в нито един съдебен акт съдът не е постановил решение за нелегитимност. Дори напротив, в мотивите си към горецитираното решение на ВАС, съдът приема следното: „Дори органът на висшето училище да създаде такава комисия за допускане на кандидатите като орган в помощ на научното жури, тя
следва да се ограничи само до формален преглед на изискванията за допустимост на кандидатите, но не и да извършва анализ за изпълнение на условията по чл. 29 от ЗРАСРБ“. Комисията е извършила точно това – формален преглед на документите, три от които не отговарят по съдържание на посочените в Правилника. Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи. Така се гарантира качествен подбор и се спестява време и средства на университета, заявява проф. Сарафян.

Конкурсът ще продължи от етапа на заседание на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Отново повтаряме, че съдът не е прогласил нелегитимност на комисията, поради което следва, че всички решения за академични длъжности са легитимни, допълва зам.-ректорът. Като смята, че сме отправили некоректни внушения в заглавието и в информацията си. Принципите за оценка на кандидатите са ясно разписани в Правилника на МУ- Пловдив и комисиите по отделните конкурси се придържат стриктно към тях, се казва в позицията й.

Приоритет на университета е развитието на научната дейност и подкрепата на докторантите, което налага високи критерии, към които се придържаме. Критериите за участие в конкурс за заемане на академични длъжности не позволяват толериране на един кандидат за сметка на друг, а предлагат основа за обективна оценки, в случай на коректно подадени документи. Освен това, обръщаме внимание на факта, че добрата практика налага в правилниците и на останалите Медицински университети наличието на такава комисия, която функционира рутинно при всички конкурси. С оглед на коректност, Ви призоваваме към точен и правилен прочит на съдебните актове.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:56ч, вторник, 19 юли, 2016
2 760 188 2 минути
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 760 коментари

  2. L’offre 1xbet bonus de bienvenue 2026 permet de recevoir un bonus de 130 $ accessible aux joueurs ayant cree un compte recemment. Le bonus est actif apres un depot minimum et la bonne application du code promo. En cas d’erreur dans le code, le bonus ne sera pas accorde. Toutes les informations sur le code promo 1xBet inscription sont disponibles ici : https://piganddac.com/news/?code_promo_176.html

    Отговор

  8. Промокод 1xBet на сегодня при регистрации. Игроки могут использовать промокоды для получения различных бонусов от букмекера. Доступ к кодам есть на тематических сайтах и рабочих зеркалах. 1xbet предлагает несколько форм создания аккаунта: в 1 клик. Компания заботится о клиентах и соблюдает международное право. Актуальные 1хБет промокод 2026 можно получить бесплатно: в СМИ. Любой желающий легко найдёт промокод 1xbet на сегодня. Бонусы щедрые, а условия их получения — реальные. В некоторых случаях вообще ничего делать не нужно.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина