МУ след решението на ВАС: Комисията по допустимост е легитимна
Съответно всички решения за академични длъжности са легитимни, коментира зам.-ректорът проф. Виктория Сарафян
Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи, допълва тя
Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.- ректор по Научна дейност в МУ, излезе с позиция от името на университета по решението, с което ВАС осъжда висшето учебно заведение. Проф. Сарафян отговори на нашите въпроси, пратени по служебната й електронна поща вчера. Тя не коментира самото осъдително решение на Върховния административен съд, а се спира на въпроса за легитимността на Комисията по допустимост.
МУ-Пловдив повече от 70 години гради авторитет и залага на високо качество в образованието и науката, включително и в изграждането на академични кадри. Запознати сме с решението на ВАС. Комисията, назначена със Заповед № Р- 555/07.04.2015 г., която визирате, е легитимна и в нито един съдебен акт съдът не е постановил решение за нелегитимност. Дори напротив, в мотивите си към горецитираното решение на ВАС, съдът приема следното: „Дори органът на висшето училище да създаде такава комисия за допускане на кандидатите като орган в помощ на научното жури, тя
следва да се ограничи само до формален преглед на изискванията за допустимост на кандидатите, но не и да извършва анализ за изпълнение на условията по чл. 29 от ЗРАСРБ“. Комисията е извършила точно това – формален преглед на документите, три от които не отговарят по съдържание на посочените в Правилника. Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи. Така се гарантира качествен подбор и се спестява време и средства на университета, заявява проф. Сарафян.
Конкурсът ще продължи от етапа на заседание на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Отново повтаряме, че съдът не е прогласил нелегитимност на комисията, поради което следва, че всички решения за академични длъжности са легитимни, допълва зам.-ректорът. Като смята, че сме отправили некоректни внушения в заглавието и в информацията си. Принципите за оценка на кандидатите са ясно разписани в Правилника на МУ- Пловдив и комисиите по отделните конкурси се придържат стриктно към тях, се казва в позицията й.
Приоритет на университета е развитието на научната дейност и подкрепата на докторантите, което налага високи критерии, към които се придържаме. Критериите за участие в конкурс за заемане на академични длъжности не позволяват толериране на един кандидат за сметка на друг, а предлагат основа за обективна оценки, в случай на коректно подадени документи. Освен това, обръщаме внимание на факта, че добрата практика налага в правилниците и на останалите Медицински университети наличието на такава комисия, която функционира рутинно при всички конкурси. С оглед на коректност, Ви призоваваме към точен и правилен прочит на съдебните актове.
2 760 коментари
Greetings, I recently ran into a reliable Mexican pharmacy to buy medication. If you are tired of high prices and need meds from Mexico, this site is worth checking out. Fast shipping and it is safe. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Take care.
L’offre 1xbet bonus de bienvenue 2026 permet de recevoir un bonus de 130 $ accessible aux joueurs ayant cree un compte recemment. Le bonus est actif apres un depot minimum et la bonne application du code promo. En cas d’erreur dans le code, le bonus ne sera pas accorde. Toutes les informations sur le code promo 1xBet inscription sont disponibles ici : https://piganddac.com/news/?code_promo_176.html
Hello, I just found a useful online drugstore where you can buy generics cheaply. If you need cheap meds, this store is highly recommended. Secure shipping plus huge selection. See for yourself: read more. Peace.
Hey there, I recently found a reliable website to buy medication. For those seeking and need cheap antibiotics, this store is a game changer. No prescription needed and it is safe. Take a look: pharm.mex.com. Kind regards.
To be honest, I just discovered an amazing online drugstore to buy generics. If you want to buy medicines from India at factory prices, this site is worth checking. You get fast shipping worldwide. More info here: read more. Cheers.
Hello everyone, Just now discovered a trusted Mexican pharmacy to buy medication. If you are tired of high prices and need meds from Mexico, this store is a game changer. They ship to USA and very reliable. Check it out: check availability. Cheers.
Достойный амфетамин, думал купить трёху, но на первый раз взял 1. И теперь жалею. скорость достойная. купить кокаин, мефедрон, бошки, марихуану Достойны уважения!Хороший магазин, все по совести
Промокод 1xBet на сегодня при регистрации. Игроки могут использовать промокоды для получения различных бонусов от букмекера. Доступ к кодам есть на тематических сайтах и рабочих зеркалах. 1xbet предлагает несколько форм создания аккаунта: в 1 клик. Компания заботится о клиентах и соблюдает международное право. Актуальные 1хБет промокод 2026 можно получить бесплатно: в СМИ. Любой желающий легко найдёт промокод 1xbet на сегодня. Бонусы щедрые, а условия их получения — реальные. В некоторых случаях вообще ничего делать не нужно.
Hi guys, Lately discovered a trusted resource for cheap meds. For those seeking and want meds from Mexico, this store is the best option. They ship to USA and it is safe. Take a look: https://pharm.mex.com/#. Cheers.
To be honest, Lately stumbled upon a great Indian pharmacy for cheap meds. If you want to buy cheap antibiotics safely, this store is worth checking. They offer fast shipping worldwide. Take a look: https://indiapharm.in.net/#. Good luck.