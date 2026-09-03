Второто издание на безплатна бизнес академия BASE стартира през октомври в Пловдив

Сдружение с нестопанска цел „Водно конче“ обявява старта на второто издание на безплатна Бизнес академия BASE. Това е 13-седмична програма за стартиращи предприемачи, създадена по американски модел и адаптирана за България. Програмата е напълно безплатна за участниците и се финансира от Фондация „Америка за България“.

Програмата е създадена за хора, които имат идея, но не знаят откъде да започнат, както и за такива, които вече са направили първите стъпки и искат да ги развият, както и за всички, които усещат, че е време да изградят нещо свое.

В продължение на 13 седмици участниците работят върху своя идея или вече стартиран бизнес заедно с лектори, извървели предприемаческия път. Програмата включва обучения по ключови теми за изграждане на устойчив бизнес, индивидуални консултации и обратна връзка, както и общност от съмишленици в Пловдив и цяла България.

Програмата стартира на 8 октомври 2026 г. и се провежда присъствено в Пловдив. Местата са ограничени.

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