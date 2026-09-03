Общо 630 многофамилни жилищни сгради в страната ще бъдат обновени по програмата за енергийна ефективност, финансирана чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската банка за развитие е приключила в срок процедурите по договаряне на всички одобрени проекти, съобщават от институцията.

Обновяването ще обхване близо 1,3 млн. квадратни метра разгъната застроена площ в повече от 100 български общини. За собствениците на жилища програмата предвижда 100-процентово финансиране на допустимите разходи по одобрените проекти.

Очакванията са санирането да доведе до по-ниско потребление на енергия и съответно до намаляване на разходите за отопление, както и до подобряване на условията на живот в обновените блокове.

Финансовият ресурс, управляван от ББР по инвестицията за обновяване на жилищни сгради, достига 332,5 млн. евро. Първоначално банката е получила за управление 246,6 млн. евро, а след промени в Националния план за възстановяване и устойчивост през август сумата е увеличена с още 85,9 млн. евро. Допълнителното финансиране е позволило в програмата да бъдат включени повече сгради.

Българската банка за развитие пое управлението на схемата през 2026 г., като към нея бяха прехвърлени проектните предложения от двата етапа на програмата, както и резервният списък, администриран дотогава от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От ББР посочват, че проверката и договарянето на проектите са извършени в ускорени срокове. Ключовият краен срок за подписване на споразуменията за финансиране е бил 31 август, а приключването на договорите в рамките на този период е позволило средствата от НПВУ, предназначени за енергийно обновяване на жилищни сгради, да бъдат запазени.

Снимката е илюстративна