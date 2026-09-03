Настояват за още по-детайлно разследване на убийството на Георги Кузев

Малцина се събраха тази сутрин пред Съдебната палата в Пловдив, за да почетат паметта на Георги Кузев и да подкрепят неговото семейство. Хората носеха снимки на жертвата и въпроса „Колко още ще убият?“.

Събралите се настояха за пълно, обективно и още по-детайлно разследване на жестокото убийството на Георги. Сред исканията на протестиращите е всички, участвали или присъствали при извършването на деянието на Младежкия хълм, да бъдат задържани, разпитани и изправени пред съда.

Припомянме, че днес съдът решава за ареста на 15-годишния, който е сред новите трима, задържани за убийството на Георги Кузев.

Оставиха в ареста и тримата нови обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

По случая до момента са обвинени и задържани осем непълнолетни лица. Организаторите на протеста обаче припомниха, че според тях има още хора, които са били на Младежкия хълм и са участвали в нападението, но все още не са задържани.

Сред исканията им са още и промени в Наказателния кодекс, които трябва да осигурят по-адекватни наказания за непълнолетни извършители на тежки умишлени престъпления.

Протестът премина спокойно, като участниците заявиха, че няма да позволят случаят да бъде забравен.