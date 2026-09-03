АктуалноГрадътНовиниСъдТемида

Настояват за още по-детайлно разследване на убийството на Георги Кузев

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 10:00ч, четвъртък, 3 септември, 2026
0 123 1 минута

Малцина се събраха тази сутрин пред Съдебната палата в Пловдив, за да почетат паметта на Георги Кузев и да подкрепят неговото семейство. Хората носеха снимки на жертвата и въпроса „Колко още ще убият?“.

Събралите се настояха за пълно, обективно и още по-детайлно разследване на жестокото убийството на Георги. Сред исканията на протестиращите е всички, участвали или присъствали при извършването на деянието на Младежкия хълм, да бъдат задържани, разпитани и изправени пред съда.

Припомянме, че днес съдът решава за ареста на 15-годишния, който е сред новите трима, задържани за убийството на Георги Кузев.

Оставиха в ареста и тримата нови обвиняеми за убийството на Младежкия хълм

По случая до момента са обвинени и задържани осем непълнолетни лица. Организаторите на протеста обаче припомниха, че според тях има още хора, които са били на Младежкия хълм и са участвали в нападението, но все още не са задържани.

Сред исканията им са още и промени в Наказателния кодекс, които трябва да осигурят по-адекватни наказания за непълнолетни извършители на тежки умишлени престъпления.

Протестът премина спокойно, като участниците заявиха, че няма да позволят случаят да бъде забравен.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 10:00ч, четвъртък, 3 септември, 2026
0 123 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина