Александър Димитров временно оглави Митница Пловдив

Александър Димитров е назначен за временно изпълняващ ръководител на Териториална дирекция „Митница Пловдив“. Той беше представен пред служителите на дирекцията от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков по време на посещение в Пловдив.

Димитров има над 26 години професионален опит в митническата администрация. Професионалният му път започва като митнически инспектор, а през годините преминава през различни ръководни длъжности в системата.

Сред позициите, които е заемал, е ръководител на Митническо бюро София – Запад в района на Илиянци, считано за най-голямото митническо бюро в страната. В професионалната му биография влиза и постът директор на Териториална дирекция „Митница Варна“.

Непосредствено преди да поеме временното ръководство на пловдивската дирекция Александър Димитров е работил като държавен инспектор на Митнически пункт „Калотина“.

Снимка: Агенция „Митници“