ЦИК определи сроковете за кампанията за президентските избори

Централната избирателна комисия прие правилата за провеждане на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент. Кампанията ще започне на 25 септември и ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври, съобщава БНР.

ЦИК е приела и списък на секциите в чужбина, които ще бъдат разкрити в българските дипломатически и консулски представителства. От Министерството на външните работи предлагат на места да не се откриват секции, като сред причините са рисковете за сигурността в размирни райони.

Утвърден е и списъкът на т.нар. автоматични секции – местата в чужбина, където през последните пет години са гласували поне 100 избиратели. Окончателното им разкриване ще бъде потвърдено на по-късен етап.

Междувременно ЦИК е регистрирала и партия „Възраждане“ за участие в президентския вот, след като формацията е внесла необходимите документи.