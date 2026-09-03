30 000 евро награден фонд в архитектурния конкурс за Подлез Тримонциум

30 хиляди евро за награден фонд определи общината в открития архитектурен конкурс за идеен проект за нова визия на пешеходен подлез Тримонциум. Процедурата вече е официално обявена и отворена за кандидатстване, като основната цел е преустройството и ревитализацията на съоръжението, което свързва ул. „Кап. Райчо“ с Площад централен, пресичайки зона с археология от Античния форум на Филипопол. Градската управа търси най-подходящата идея не само за самия подлез, а и за цялата прилежаща градска територия чрез иновативни и функционални решения за трансформации на подземното пространство, надземните подходи и публичните зони.

Общ награден фонд от 30 000 € без ДДС е разпледелен на 15 хиляди за спечелилият конкурса, 8 000 евро за неговия подгласник и 5 000 евро за проекта, класиран на трето място. Предвидени са и две поощрителни награди от по хиляда евро, по преценка на журито. Прогнозна стойност на целия конкурс и последващо възлагане на технически проект е 255 500 € (без ДДС).

Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври.