МУ след решението на ВАС: Комисията по допустимост е легитимна
Съответно всички решения за академични длъжности са легитимни, коментира зам.-ректорът проф. Виктория Сарафян
Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи, допълва тя
Проф. д-р Виктория Сарафян, зам.- ректор по Научна дейност в МУ, излезе с позиция от името на университета по решението, с което ВАС осъжда висшето учебно заведение. Проф. Сарафян отговори на нашите въпроси, пратени по служебната й електронна поща вчера. Тя не коментира самото осъдително решение на Върховния административен съд, а се спира на въпроса за легитимността на Комисията по допустимост.
МУ-Пловдив повече от 70 години гради авторитет и залага на високо качество в образованието и науката, включително и в изграждането на академични кадри. Запознати сме с решението на ВАС. Комисията, назначена със Заповед № Р- 555/07.04.2015 г., която визирате, е легитимна и в нито един съдебен акт съдът не е постановил решение за нелегитимност. Дори напротив, в мотивите си към горецитираното решение на ВАС, съдът приема следното: „Дори органът на висшето училище да създаде такава комисия за допускане на кандидатите като орган в помощ на научното жури, тя
следва да се ограничи само до формален преглед на изискванията за допустимост на кандидатите, но не и да извършва анализ за изпълнение на условията по чл. 29 от ЗРАСРБ“. Комисията е извършила точно това – формален преглед на документите, три от които не отговарят по съдържание на посочените в Правилника. Ролята на тази комисия е да провери дали документите съответстват на изискванията и да гарантира на научното жури точен пакет от документи. Така се гарантира качествен подбор и се спестява време и средства на университета, заявява проф. Сарафян.
Конкурсът ще продължи от етапа на заседание на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Отново повтаряме, че съдът не е прогласил нелегитимност на комисията, поради което следва, че всички решения за академични длъжности са легитимни, допълва зам.-ректорът. Като смята, че сме отправили некоректни внушения в заглавието и в информацията си. Принципите за оценка на кандидатите са ясно разписани в Правилника на МУ- Пловдив и комисиите по отделните конкурси се придържат стриктно към тях, се казва в позицията й.
Приоритет на университета е развитието на научната дейност и подкрепата на докторантите, което налага високи критерии, към които се придържаме. Критериите за участие в конкурс за заемане на академични длъжности не позволяват толериране на един кандидат за сметка на друг, а предлагат основа за обективна оценки, в случай на коректно подадени документи. Освен това, обръщаме внимание на факта, че добрата практика налага в правилниците и на останалите Медицински университети наличието на такава комисия, която функционира рутинно при всички конкурси. С оглед на коректност, Ви призоваваме към точен и правилен прочит на съдебните актове.
1 101 коментари
Salam kenal semua, saya adalah seseorang yang gemar mengikuti perkembangan dunia digital dan hiburan daring.
Dalam beberapa waktu terakhir, saya sering membaca berbagai artikel tentang KUBET yang dikenal
sebagai Situs Judi Bola Terlengkap.
Bagi saya, menelusuri lebih dalam tentang Situs Parlay Resmi dan Situs
Parlay Gacor menjadi pengalaman menarik, apalagi topik
ini semakin ramai dibicarakan di dunia maya.
Selain itu, saya juga tertarik dengan Situs Mix Parlay dan Situs Judi Bola yang kini menawarkan pengalaman bermain yang lebih modern dan aman.
Kadang saya juga membaca tentang toto macau atau mencoba mencari informasi melalui kubet login untuk mengenal lebih dalam fitur-fitur yang tersedia di situs
parlay terbaik.
Menurut saya, perkembangan ini menunjukkan betapa cepatnya inovasi
digital dalam menghadirkan hiburan yang nyaman dan praktis bagi para pengguna.
Menurut pendapat saya, kemajuan platform seperti KUBET dan situs parlay lainnya membuktikan bahwa dunia online semakin matang dan mampu memenuhi
kebutuhan hiburan masyarakat modern.
Saya senang bisa menjadi bagian dari komunitas yang terus berbagi informasi dan mendukung kemajuan digital di Indonesia.