Турската лира изчезна

Повечето търговци на валута се страхуват от загуба

Само Tavex предлага до 1000 турски лири на човек

Откакто турската лира се срина с 25% спрямо долара от началото на 2018г. и с около 15% в рамките на последния месец, последваха очакваните аномалии на пазара. Това се получи поради изкуствената покупателна способност, създадена от огромните финансови инжекции към малкия и средния бизнес.

Въпреки бума на екскурзии към Турция в момента, никъде в България не може да се намери турска лира, освен на едно единствено място. В момента се звъни на пожар в офисите на компанията за обмен на валута и инвестиционно злато и сребро Tavex. Причините за това са, че тя е единственото място, където може да се намери турска лира, и то в национален мащаб.

Повечето търговци и институции избягват да предлагат валутата, тъй като в момента те със сигурност ще са на загуба. Всички обменни бюра в страната са регулирани от БНБ и са задължени да продават на определена разлика от обявения курс от Централната банка в България. Те не могат да продават под или над съответния обявен за деня процент. Така има шанс турските лири, които могат да бъдат закупени или продадени, да са по-скъпи и съответно чейндж бюрата не искат да продават, защото ще са на загуба. Те просто чакат по-добър курс на БНБ, за да могат да реализират печалба. От споменатата компания обаче нямат такива притеснения. Въпреки това Tavex предлага до 1000 турски лири на човек. Причините за това ограничение са две. Тъй като компанията е единственото място, от което може да се закупи валутата, съответно има много голям натиск от желаещи и това е единственият начин да може да се предостави кеш на хората, които ще пътуват до Турция през идните дни. Втората причина е, че така ще се избегнат случаите, в които спекуланти биха закупили много големи количества турска лира, за да продадат (легално или нелегално) или да изчакат момент, в който курсът може да е по-добър, за да реализират печалба, обясняват от компанията.

В момента е много трудно да се предвиди каквото и да било за турската лира, тъй като все още тази криза или по-скоро недоверие към турската икономика и правителство, все още не е отминала. Всяко едно изказване на финансов министър или на гуверньор на централна банка променя драстично цената на лирата в реално време. Към момента има много силно изявление от страна на гуверньора на Турската национална банка, който гарантира легитимност на банката и на турската икономика, така че всеки един дълг на местен бизнес може и ще бъде покрит от Централната банка. Това е изказване, направено с цел да се успокои пазара, но какво точно ще се случи в дългосрочен план, никой не може да каже, коментират финансовите експерти.