Американският президент Доналд Тръмп определи двуседмичното примирие с Иран като „пълна и абсолютна победа“ за Съединените щати, подчертавайки, че споразумението е резултат от военния и дипломатически натиск, упражнен от Вашингтон, пише OFFNews.

„Пълна и абсолютна победа. Сто процента. Никакво съмнение“, заяви Тръмп в кратко телефонно интервю за АФП малко след обявяването на примирието.

По думите му САЩ са постигнали основните си цели, а паузата в бойните действия дава възможност да бъде договорено дългосрочно решение.

Особен акцент Тръмп постави върху иранската ядрена програма. Според него въпросът с обогатения уран на Техеран ще бъде окончателно решен в рамките на двуседмичното споразумение.

„Това ще бъде напълно уредено, иначе не бих се съгласил“, заяви американският президент, попитан какво ще се случи с иранските запаси от обогатен уран.

По този начин Тръмп даде знак, че прекратяването на огъня е обвързано не само със спиране на ударите, но и с конкретни ангажименти от страна на Иран по ядрената тема.

Според представител на Белия дом и Израел е приел условията на примирието след повече от шест седмици конфликт в региона. Израелските власти потвърдиха информацията на Вашингтон, че е постигнато съгласие за синхронно прекратяване на бойните действия.

„Двуседмичното примирие не включва Ливан“, заяви кабинетът на министър-председателя Бенямин Нетаняху. Изявлението противоречи на по-ранното обявяване от министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф – действащ като посредник в конфликта – че примирието обхваща „навсякъде, включително в Ливан“.

Тръмп намекна и за възможно участие на Китай в процеса. Той заяви, че според получената от него информация Пекин е помогнал да бъде убеден Техеран да седне на масата за преговори.

„Чувам, че да“, каза Тръмп, попитан дали Китай е съдействал за постигането на споразумението. Коментарът идва в момент, когато американският президент се готви за посещение в Пекин през май и среща с китайския лидер Си Дзинпин.

Примирието бе договорено след разговори на Тръмп с пакистанския премиер Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир. Американският президент прие да спре ударите срещу Иран за срок от две седмици, при условие че Техеран гарантира „пълното, незабавно и безопасно“ отваряне на Ормузкия проток.

Белият дом също представи споразумението като голям успех за администрацията. Говорителката Каролин Левит заяви, че именно военните действия на САЩ са поставили Вашингтон в силна позиция за преговори.

В публикация в X Левит определи примирието като „победа за Съединените щати, постигната от президента Тръмп и нашата невероятна армия“. По думите ѝ военният успех е създал „максимален лост“, благодарение на който американският президент и неговият екип са успели да водят „трудни преговори“, отварящи път към дипломатическо решение и по-траен мир.

Част от републиканците и демократите критикуват Тръмп, че отново е отстъпил в последния момент. В американските медии и социалните мрежи дори се използва изразът “TACO” – “Trump Always Chickens Out”, тоест „Тръмп винаги се отказва в последния момент“. Причината е, че през последните седмици той говореше за разрушителни удари и дори за „унищожаване“ на Иран, а сега изведнъж приема преговори по условия, които доскоро сам определяше като неприемливи.

Евентуалните преговори трябва да започнат още на 10 април в Исламабад, а посредник отново ще е Пакистан, съобщава Нова телевизия.