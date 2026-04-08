Йотова свиква институциите заради изборите на 19 април

Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с ключови институции, ангажирани с организацията и прозрачността на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Разговорът е насрочен за 12:00 часа и ще събере представители на Централната избирателна комисия, както и служебните министри на електронното управление Георги Шарков и на външните работи Надежда Нейнски.

В срещата ще участват още служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев и изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

Очаква се да бъдат обсъдени мерки за гарантиране на честен и прозрачен вот.