БългарияВластНовини

Йотова свиква институциите заради изборите на 19 април

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:57ч, сряда, 8 април, 2026
0 138 Преди по-малко от минута

Президентът Илияна Йотова ще проведе среща с ключови институции, ангажирани с организацията и прозрачността на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Разговорът е насрочен за 12:00 часа и ще събере представители на Централната избирателна комисия, както и служебните министри на електронното управление Георги Шарков и на външните работи Надежда Нейнски.

В срещата ще участват още служебният заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев и изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

Очаква се да бъдат обсъдени мерки за гарантиране на честен и прозрачен вот.

Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар


Back to top button
Изпрати новина