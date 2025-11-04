Европейската комисия прие днес годишния си пакет относно разширяването, в който се представя цялостна оценка на напредъка, постигнат от партньорите, обхванати от процеса на разширяване, през последните дванадесет месеца. Тазгодишният пакет потвърждава отново, че импулсът за разширяване заема челно място в приоритетната програма на ЕС. В него също така се потвърждава, че присъединяването на нови държави членки е все по-постижимо.

Да останем последователни и да следваме основан на заслугите подход е от ключово значение за успешното присъединяване към ЕС. Черна гора, Албания, Украйна, Република Молдова, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Косово, Турция и Грузия продължават съответните си пътища към ЕС. Темпът на техните реформи, по-специално в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, оказва пряко въздействие върху скоростта на присъединяване. Този напредък е от полза както за държавите членки, които се стремят към членство, така и за настоящите държави — членки на ЕС, като насърчава просперитета, демокрацията, сигурността и стабилността и същевременно отключва нови възможности за гражданите и предприятията, като например стратегически инвестиции и отваряне на единния пазар.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „По-ангажирани сме от всякога да превърнем разширяването на ЕС в реалност. Защото по-голям Съюз означава по-силна и по-влиятелна Европа на световната сцена. Разширяването обаче е процес, основан на заслуги. Нашият пакет съдържа конкретни препоръки към всички наши партньори. На всички тях казваме: Присъединяването към ЕС е уникално предложение. Обещание за мир, просперитет и солидарност. С правилните реформи и силна политическа воля нашите партньори могат да се възползват от тази възможност.“

Оценките, придружени от препоръки и насоки относно приоритетите за реформи, предоставят пътна карта за партньорите, обхванати от процеса на разширяване, към членство в ЕС. Комисията остава изцяло ангажирана с оказването на подкрепа на бъдещите държави членки в това начинание. Постепенното интегриране на държавите, стремящи се към членство в единния пазар, укрепва връзките със Съюза още преди тяхното присъединяване. През изминалата година бе постигнат значителен напредък. Предвид факта, че разширяването е ясна цел на политиката в рамките на настоящия мандат, Комисията се ангажира да гарантира както готовността на държавите, стремящи се към членство, така и готовността на ЕС да ги приеме. За тази цел скоро ще бъде представено съобщение относно задълбочените прегледи на политиките и реформите.

За да се гарантира, че новите държави членки продължават да опазват и поддържат своите резултати в областта на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, бъдещите договори за присъединяване следва да съдържат по-силни гаранции срещу отстъпление от ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване.

Ефективната комуникация, както и борбата с чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство, включително дезинформацията, са стратегически императив.

Комисията също така е готова да подкрепи усилията на държавите членки за по-нататъшно укрепване на общественото доверие в процеса и да помогне на разширяването да постигне напредък с легитимността, от която се нуждае.

Основни заключения

Черна гора отбеляза значителен напредък към присъединяване към ЕС, като през последната година затвори четири преговорни глави. Ангажиментът на Черна гора за временно затваряне на допълнителни глави до края на 2025 г. отразява нейната всеотдайност към европейската интеграция. Поддържането на стабилен напредък в реформите и търсенето на постоянен широк политически консенсус са от решаващо значение за постигането на целта на страната за приключване на преговорите за присъединяване до края на 2026 г. При условие че запази темпото на реформите, Черна гора е на път да постигне тази амбициозна цел.

Албания постигна значителен напредък, като през последната година бяха отворени четири клъстера. Подготовката за откриването на последния клъстер тази година е доста напреднала. Постигнат е напредък по основните въпроси, по-специално по отношение на съдебната реформа и борбата с организираната престъпност и корупцията. Сега са необходими непрекъснати усилия за изпълнение на междинните критерии в рамките на основните принципи, което ще проправи пътя за започване на затварянето на преговорните глави, след като бъдат направени необходимите секторни реформи. Постигането на целта на Албания за приключване на преговорите до 2027 г. зависи от поддържането на импулса за реформи и насърчаването на приобщаващ политически диалог. При условие че запази темпото на реформите, Албания е на път да постигне тази амбициозна цел.

Въпреки непрестанната агресивна война на Русия Украйна остава силно ангажирана с пътя си към присъединяване към ЕС, след като успешно приключи процеса на скрининг и постигна напредък по ключови реформи. Украйна прие пътни карти относно принципите на правовата държава, публичната администрация и функционирането на демократичните институции, както и план за действие относно националните малцинства, които Комисията оцени положително. Украйна е изпълнила необходимите условия за отваряне на клъстери: един (фундаментални), шест (външни отношения) и два (вътрешен пазар). Комисията очаква Украйна да изпълни условията за отваряне на останалите три клъстера и работи, за да гарантира, че Съветът е в състояние да постигне напредък по отварянето на всички клъстери преди края на годината. Украинското правителство обяви целта си за временно приключване на преговорите за присъединяване до края на 2028 г. Комисията се ангажира да подкрепи тази амбициозна цел, но счита, че за постигането ѝ е необходимо ускоряване на темпа на реформите, по-специално по отношение на основните принципи, по-специално принципите на правовата държава.

Изправена пред непрекъснати хибридни заплахи и опити за дестабилизиране на страната, Молдова постигна значителен напредък по пътя си към присъединяване, като успешно приключи процеса на скрининг. Първата среща на върха ЕС—Молдова през юли 2025 г. отбеляза нов етап на сътрудничество и интеграция. Молдова прие пътни карти относно принципите на правовата държава, публичната администрация и функционирането на демократичните институции, които Комисията оцени положително. Оценката на Комисията е, че Молдова е изпълнила необходимите условия за отваряне на клъстери: един (фундаментални), шест (външни отношения) и два (вътрешен пазар). Комисията очаква Молдова да изпълни и условията за отваряне на останалите три клъстера и работи, за да гарантира, че Съветът е в състояние да постигне напредък по отварянето на всички клъстери преди края на годината. Правителството на Молдова обяви целта си за временно приключване на преговорите за присъединяване до началото на 2028 г. Комисията се ангажира да подкрепи тази цел, която е амбициозна, но постижима, при условие че Молдова ускори настоящия темп на реформите. Поддържането на темпото на реформите е от решаващо значение, подсилено от силната парламентарна подкрепа за европейския път на страната след изборите през септември.

Поляризацията в сръбското общество се задълбочи на фона на масовите протести, които се провеждат в цяла Сърбия от ноември 2024 г. насам, което отразява разочарованието на гражданите, наред с другото, от корупцията и усещането за липса на отчетност и прозрачност, съчетани със случаи на прекомерна употреба на сила срещу протестиращите и натиск върху гражданското общество. Това доведе до все по-трудна среда, в която разединяващата реторика доведе до сериозно подкопаване на доверието сред заинтересованите страни, което от своя страна оказва въздействие върху процеса на присъединяване. Реформите се забавиха значително. Като се отчитат някои неотдавнашни събития, като например възобновяването на процедурата за подбор на новия Съвет на регулаторния орган за електронните медии (REM) и напредъкът в законодателния процес по Закона за единния регистър на гласоподавателите, който сега трябва да бъде завършен и приложен, както и неотдавнашното засилване на привеждането в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, което трябва да продължи, е необходимо да се направи повече. Очаква се Сърбия да преодолее застоя в областта на съдебната система и основните права като цяло и спешно да обърне отстъплението по отношение на свободата на изразяване и подкопаването на академичната свобода. Оценката на Комисията от 2021 г., че Сърбия е изпълнила критериите за отваряне на клъстер 3 (конкурентоспособност и приобщаващ растеж), остава валидна.

Северна Македония продължи работата си по пътните карти за върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции, както и по плана за действие за защита на малцинствата. Необходими са по-нататъшни бързи и решителни действия по отношение на критериите за отваряне, в съответствие с преговорната рамка, с оглед отварянето на първия клъстер възможно най-скоро и когато са изпълнени съответните условия. Северна Македония следва да увеличи усилията си за отстояване на принципите на правовата държава чрез гарантиране на независимостта и почтеността на съдебната власт и засилване на борбата с корупцията. Страната трябва също така да приеме необходимите конституционни промени с оглед на включването в Конституцията на граждани, които живеят в границите на държавата и са част от други хора, като например българи, както е посочено в заключенията на Съвета от юли 2022 г., които страната се ангажира да стартира и постигне.

В Босна и Херцеговина политическата криза в Република Сръбска и краят на управляващата коалиция подкопаха напредъка по присъединяването към ЕС, което доведе до ограничени реформи, а именно в областта на защитата на данните и граничния контрол, както и до подписването на споразумението за статута на Frontex. Положително е, че през септември 2025 г. Босна и Херцеговина представи на Европейската комисия своята програма за реформи. След неотдавнашните институционални промени в Република Сръбска Босна и Херцеговина има възможност да осъществи реформи по пътя към ЕС. За да започнат ефективно преговори за присъединяване, властите трябва на първо място да финализират и приемат закони за съдебна реформа в пълно съответствие с европейските стандарти и да назначат главен преговарящ.

Косово продължи да бъде ангажирано с европейския си път с високо равнище на обществена подкрепа. Забавянето при сформирането на институциите след общите избори през февруари забави напредъка на реформите, свързани с ЕС. За да може Косово отново да поеме по пътя на ЕС, е необходимо да се изгради междупартийно сътрудничество и да се даде нов приоритет на тези реформи. Нормализирането на отношенията със Сърбия и изпълнението на ангажиментите в рамките на диалога продължават да бъдат неразделна част от европейската перспектива на Косово. Комисията е готова да изготви становище относно кандидатурата на Косово за членство, ако това бъде поискано от Съвета. Комисията предприе първите стъпки за постепенно премахване на мерките срещу Косово, които са в сила от май 2025 г. Следващите стъпки продължават да зависят от трайната деескалация в северната част. Комисията възнамерява допълнително да отмени тези мерки, при условие че след втория тур на местните избори бъде постигнато организирано прехвърляне на местното управление в северната част и продължи намаляването на напрежението.

Турция продължава да бъде страна кандидатка и ключов партньор на ЕС. В съответствие със заключенията на Европейския съвет от април 2024 г. ЕС постигна напредък в отношенията си с Турция по поетапен, пропорционален и обратим начин, като се ангажира с общи приоритети. Възобновяването на преговорите за уреждане на кипърския въпрос е ключов елемент на сътрудничеството. В същото време нарастващите правни действия срещу опозиционни фигури и партии, наред с множество други арести, пораждат сериозна загриженост относно придържането на Турция към демократичните ценности. Въпреки че диалогът относно принципите на правовата държава продължава да бъде от основно значение за отношенията между ЕС и Турция, все още предстои да се обърне внимание на влошаването на демократичните стандарти, независимостта на съдебната власт и основните права. Преговорите за присъединяване с Турция остават в застой от 2018 г. насам.

През 2024 г. Европейският съвет стигна до заключението, че процесът на присъединяване на Грузия към ЕС de facto е спрян. Оттогава положението рязко се влоши, като сериозното отстъпление от демокрацията беше белязано от бързо подкопаване на принципите на правовата държава и строги ограничения на основните права. Това включва законодателство, което сериозно ограничава гражданското пространство, подкопава свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията и нарушава принципа на недискриминация. Грузинските власти трябва спешно да преодолеят отстъплението си от демокрацията и да предприемат всеобхватни и осезаеми усилия за преодоляване на нерешените проблеми и ключовите реформи, подкрепени от междупартийното сътрудничество и гражданската ангажираност, в съответствие с ценностите на ЕС. След заключенията на Европейския съвет от декември 2024 г. и с оглед на продължаващото отстъпление на Грузия Комисията счита Грузия за страна кандидатка само поименно. Грузинските власти трябва да демонстрират решителен ангажимент за обръщане на курса и връщане към пътя на присъединяване към ЕС.

Следващи стъпки

Сега Съветът трябва да разгледа днешните препоръки на Комисията и да вземе решения относно предстоящите стъпки в процеса на разширяване.